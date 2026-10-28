Les syndicats vaudois vont saisir l’organe de conciliation

Keystone-SDA

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Le Conseil d'Etat vaudois a rencontré mercredi les représentants des organisations syndicales afin de leur présenter les mesures proposées à la suite de l'acceptation de l'initiative populaire des 12%. Les trois syndicats de la fonction publique (FSF, SSP et SUD) réclament du gouvernement des négociations effectives et des informations claires sur les 100 millions de francs de coupes budgétaires annoncés.

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(Keystone-ATS) «Il n’y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Le Conseil d’Etat nous a informés sur les coupes prévues. Mais il n’y a pas vraiment eu d’échanges et encore moins de négociations en tant que telles. On est en désaccord, notamment sur notre exigence que l’Etat utilise ses réserves financières avant toute réduction des prestations», a indiqué à Keystone-ATS Raphaël Ramuz, secrétaire syndical au SSP Vaud, à l’issue de la réunion de l’après-midi.

«Le gouvernement nous a dit non pour ces réserves. Nous verrons aussi quelle sera sa décision sur l’indexation des salaires. Mais nous allons de toute manière saisir l’organe de conciliation, encore cette semaine», a-t-il affirmé. En attendant, M. Ramuz donne rendez-vous à Lausanne le 5 novembre pour la manifestation de la fonction publique et parapublique, avant les débats budgétaires du Grand Conseil.

Afin de tenir compte des conséquences financières de la votation du 27 septembre dernier sans retarder le calendrier budgétaire, le Conseil d’Etat a annoncé début octobre une série de mesures combinant des économies et des revenus supplémentaires pour répondre à la diminution des recettes fiscales cantonales, rappelle-t-il dans un communiqué publié à la fin de la séance.

Indexation promise

«Conscient des interrogations que ces mesures peuvent susciter, notamment auprès du personnel de l’Etat, le Conseil d’Etat a souhaité pouvoir les présenter directement aux organisations syndicales, leur apporter des explications et entendre leurs observations dans le cadre de la rencontre de mercredi», écrit-il.

Cette séance s’inscrit dans «la continuité du dialogue social engagé» par le gouvernement au début de l’année. La délégation gouvernementale aux ressources humaines a déjà rencontré les syndicats FSF, SSP et SUD à quatre reprises, les 28 janvier, 1er avril, 20 mai et 12 août derniers, souligne le Canton. «Ces échanges ont notamment porté sur les revendications syndicales, les conditions de travail, les questions relatives à l’égalité ainsi que le budget 2027 et le Plan de retour à l’équilibre», est-il précisé.

Aucune nouvelle décision n’a été prise à l’occasion de la rencontre du jour, admet-il. Cela ne préjuge pas de «la poursuite du dialogue social» ni de «l’examen des propositions qui pourraient être formulées par les organisations représentatives du personnel», affirme le Conseil d’Etat.

S’agissant des mesures annoncées le 7 octobre, le gouvernement rappelle encore qu’elles ne prévoient pas de réduction des salaires et préservent les annuités du personnel de l’administration cantonale vaudoise. Il a également annoncé qu’il proposerait une indexation des salaires du personnel de l’administration cantonale, du CHUV et du secteur parapublic, dont le taux sera déterminé une fois l’indice des prix à la consommation du mois d’octobre connu.

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