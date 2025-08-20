Les Vert’libéraux vaudois veulent progresser d’au moins 10%

Keystone-SDA

Les Vert'libéraux vaudois ont présenté mercredi à Lausanne leurs objectifs et leurs thèmes prioritaires pour les élections communales de 2026. Ils veulent augmenter de 10% leur représentation dans les Conseils communaux et les Municipalités. La formation centriste a choisi cinq sujets-phares sur lesquels elle fera campagne.

3 minutes

(Keystone-ATS) «Les Vert’libéraux vaudois se positionnent comme une force centriste qui s’engage pour un Pays de Vaud durable, innovant et ouvert sur le monde», a lancé devant les médias le président du parti cantonal Olivier Bolomey. Il a exclu à ce stade tout accord général avec l’Alliance vaudoise (PLR, UDC, Centre) pour ces communales.

Des alliances ont été conclues ou sont prévues avec d’autres partis dans certaines communes, comme par exemple avec Le Centre (à Lausanne) ou avec Les Libres (à Pully), a-t-il précisé. Actuellement, les Vert’libéraux comptent une trentaine de municipaux et 130 conseillers communaux dans le canton.

Ils ont profité de cette rentrée politique pour décliner les thèmes prioritaires de leur campagne électorale, en présence d’ailleurs de trois candidates et un candidat: l’accueil de jour des enfants, la participation citoyenne, la politique de drogue et du deal de rue, l’économie circulaire, la nature en ville en lien avec les infrastructures, ainsi que la politique sportive comme levier de promotion de la santé.

Intéresser les jeunes

Les responsables du parti ont volontiers admis qu’ils voulaient se profiler sur de nouvelles thématiques comme l’encouragement de la participation citoyenne, et notamment auprès des jeunes, et la politique de l’activité physique et du sport.

«L’intégration des jeunes dans la vie communale doit passer par le développement des démarches participatives, des boîtes à idées, des vidéos pédagogiques ou encore l’accès à la presse digitale offerte dès 18 ans», a expliqué Jennifer Girod, vice-présidente du parti.

S’agissant d’une politique sportive, «les communes se doivent d’agir notamment en facilitant l’accès à des infrastructures de qualité, en encourageant l’activité physique, en valorisant l’accueil d’événements sur leur territoire ou encore en mettant en place des partenariats multisectoriels (associations, écoles, autorités locales ou entreprises privées) afin d’offrir à chacun l’opportunité de se mettre en mouvement», a plaidé Laetitia Morandi, municipale morgienne, candidate à sa réélection.

Par ces engagements et propositions, les Vert’libéraux souhaitent «promouvoir des actions communales concrètes, pragmatiques et efficientes financièrement, afin de promouvoir le vivre ensemble et renforcer un tissu économique local respectueux des ressources», a conclu la formation centriste.