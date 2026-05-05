Les vols de voitures de luxe ont fortement augmenté, selon Axa

Keystone-SDA

L'année dernière, la compagnie d'assurance Axa a constaté une augmentation du nombre de vols de voitures déclarés. Un vol de voiture coûtait en moyenne près de 14'000 francs en 2025. Les cantons de Genève et Vaud sont particulièrement touchés.

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(Keystone-ATS) Près de 400 cas sont désormais signalés chaque année à l’assurance. Le montant des dommages liés aux vols de voitures s’élevait à environ 5 millions de francs en 2025, a annoncé mardi Axa. Ce chiffre est près de deux fois supérieur à celui des années avant la pandémie. De plus, en dix ans, le montant moyen des dommages a augmenté de 4’000 francs.

Les cantons de Genève, Vaud et Bâle-Ville ont été particulièrement touchés par les vols de voitures, à en juger par les plaques d’immatriculation des véhicules volés. Le Tessin se situait également au-dessus de la moyenne suisse des dix dernières années. C’est dans les cantons d’Obwald et de Glaris que les vols de véhicules ont été les moins fréquents.

Selon le communiqué, la proximité des frontières peut expliquer ces différences régionales. «Il semble que des bandes organisées de plus en plus nombreuses volent les véhicules et les font sortir du pays», explique Samuel Gétaz, responsable Sinistres SRO chez AXA. De plus, les agglomérations offrent davantage d’opportunités aux voleurs.

Land Rover particulièrement prisée

L’analyse des dix dernières années a également montré que les criminels privilégiaient certaines marques de voitures. La probabilité d’un vol est plus de quatre fois supérieure à la moyenne suisse pour une Land Rover. Pour une Alfa Romeo, elle est trois fois plus élevée et plus de deux fois pour une Porsche, selon l’assurance.