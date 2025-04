Loup: propriétaires neuchâtelois appelés à la vigilance

En prévision de la prochaine saison de pâture, le Canton de Neuchâtel et la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture (CNAV) invitent les propriétaires d'animaux de rente à mettre en place les mesures nécessaires pour les protéger du loup. Ils peuvent obtenir un soutien financier pour les travaux de protection, mais ne seront plus indemnisés pour des dommages survenus dans les troupeaux non protégés.

(Keystone-ATS) Des individus isolés ont été observés à plusieurs reprises ces dernières semaines sur le territoire neuchâtelois, indiquent mercredi le Canton et le CNAV dans un communiqué. Composée de huit loups, la meute de Jougne-Suchet est bien installée dans la partie ouest du Val-de-Travers et fréquente aussi la vallée de la Brévine. Elle occupe un territoire de 180 km2 à cheval entre la France et les cantons de Vaud et de Neuchâtel.

« Dans la situation actuelle, la mise en oeuvre de mesures de protection est fortement conseillée afin de réduire autant que possible les attaques sur les animaux de rente », indique le communiqué. Il s’agit principalement de poser des clôtures électrifiées et, pour les troupeaux de grande taille, à employer des chiens de protection.

Pour les bovins, la prévention passe par la détention commune, dans des pâturages surveillés, des mères et de leurs petits au moment de la naissance et lors des deux premières semaines de vie.

La Confédération et le Canton financent à 100% les éventuels dommages aux animaux de rente causés par le loup ou le lynx, à condition que ces différentes mesures aient été mises en oeuvre « dans les règles de l’art ». Si tel n’est pas le cas, les pertes subies ne seront plus indemnisées, comme le prévoit le nouveau droit fédéral entré en vigueur en février 2025.