Lucerne: une chorale de réfugiés ukrainiens chante l’hymne européen

(Keystone-ATS) L'”Ode à la joie” de Beethoven, qui est aussi l’hymne de l’UE, a été interprétée samedi après-midi sur la Jesuitenplatz à Lucerne par un chœur de plus de 70 réfugiés ukrainiens. Plusieurs centaines de personnes ont assisté à l’événement et applaudi chaleureusement.

Selon un communiqué, les choristes ukrainiens, qui ont quitté leur pays à cause de la guerre d’agression russe, voulaient ainsi notamment remercier la société suisse pour son hospitalité.

Le concert a été organisé sous la forme d’une flash mob, c’est-à-dire d’un attroupement apparemment spontané. Les instrumentistes sont d’abord arrivés sur la place des Jésuites avec des violons, des violoncelles et des contrebasses, puis les choristes les ont rejoints. Certains d’entre eux portaient des costumes traditionnels.

Les participants à une manifestation organisée auparavant en faveur des prisonniers de guerre ukrainiens encadraient le chœur. Beaucoup portaient des drapeaux ukrainiens. Après l'”Ode à la joie”, le chœur a chanté, avec le soutien du public, une chanson populaire ukrainienne ainsi que l’hymne national.

Le concert a été organisé par l’agente de musique Daniela Majer, de Berlin, et soutenu par l’Ukrainian Culture Network. Des chœurs de Berne, Zurich et Lausanne ont fait le voyage jusqu’à Lucerne. Les instrumentistes qui accompagnaient le chœur venaient pour la plupart de l’International Menuhin Music Academy, basée à Gstaad BE.