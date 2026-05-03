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Mélenchon officialise sa candidature à la présidentielle 2027

Keystone-SDA

Le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon a annoncé, sans surprise, sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 dimanche soir sur TF1. Les élus LFI ont approuvé sa candidature dans la journée.

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(Keystone-ATS) «Nous c’est carré. Il y a une équipe, un programme, un seul candidat», a-t-il estimé, indiquant être «le mieux préparé» à La France insoumise «pour faire face à la situation qui arrive» et mettant en avant son expérience face à la «menace d’une guerre généralisée».

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