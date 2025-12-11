Machado promet de faire tout son possible pour rentrer au Venezuela

L'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, qui vit cachée dans son pays, "fera tout (son) possible" pour rentrer au Venezuela malgré les risques d'y être arrêtée, a-t-elle déclaré jeudi depuis Oslo. Elle n'a pas donné plus de détails.

(Keystone-ATS) «Je suis venue pour recevoir le prix (Nobel de la paix) au nom du peuple vénézuélien et je le ramènerai au Venezuela au moment adéquat», a déclaré à la presse l’opposante de 58 ans en visitant le Parlement norvégien au lendemain de la cérémonie de remise de son Nobel de la paix.

«Je ne dirai pas quand ni comment cela se fera, mais je ferai tout (mon) possible pour pouvoir rentrer et aussi mettre fin à cette tyrannie très bientôt», a-t-elle dit. Elle a également assuré qu’il fallait «finir le travail» pour établir la démocratie dans son pays.

L’opposante vénézuélienne, qui a quitté son pays dans des conditions encore mystérieuses pour aller recevoir son prix à Oslo, a affirmé jeudi qu’être dans l’opposition dans son pays était «très dangereux».

«Tous ceux qui vivent au Venezuela et qui disent la vérité risquent leur vie», a dit Mme Machado. Marquer son opposition au pouvoir du président Nicolas Maduro «est très dangereux», a ajouté l’opposante de 58 ans, qui tiendra une conférence de presse à 12h30, selon l’Institut Nobel.