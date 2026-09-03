Maigre progression des salaires nominaux au 1er semestre

Keystone-SDA

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Les salaires nominaux en Suisse ont augmenté de 0,4% sur un an au cours du premier semestre, selon une première estimation publiée jeudi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Une valeur toutefois considérée encore "incertaine sur le plan statistique".

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(Keystone-ATS) Les économistes consultés par AWP tablent sur une inflation de 0,4% à 0,8% sur l’ensemble de l’année en cours, laissant entrevoir une stagnation, voire une érosion des salaires réels.