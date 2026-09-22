Maladie pulmonaire chez les porcs dans des exploitations bernoises

Keystone-SDA

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Des cas de pneumonie enzootique (PE) ont été signalés dans trois exploitations d’élevage de porcs du canton de Berne. Ils sont liés à la propagation de l’épizootie dans le canton de Lucerne.

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(Keystone-ATS) Les exploitations se situent dans les arrondissements administratifs du Seeland et de la Haute-Argovie, a annoncé mardi le canton de Berne. Cette maladie est une affectation respiratoire contagieuse chez les porcs, mais sans danger pour l’être humain.

Afin d’empêcher la propagation de l’épizootie, les exploitations doivent être entièrement assainies. Dans la mesure du possible, les animaux seront conduits à l’abattoir. Cette mesure permet de rompre les chaînes de transmission et de protéger d’autres exploitations porcines.

Les détenteurs de porcs à proximité des exploitations concernées ont été informés. Tout symptôme suspect comme la toux doit être signalé aux autorités. La Suisse était considérée comme un pays préservé de cette maladie animale après une campagne d’éradication menée entre 1996 et 2004.