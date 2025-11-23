La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Malders GR: maison ensevelie en partie par un glissement de terrain

Keystone-SDA

Un glissement de terrain à Maladers GR, près de Coire, a partiellement enseveli une maison samedi soir. Personne n'a été blessé, a indiqué la police municipale de Coire.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le glissement de terrain s’est déclenché dans la pente derrière une maison et l’a touchée, a écrit la police municipale. Deux habitants ont donc dû être sauvés de leur maison par les pompiers de la ville de Coire.

L’Arosastrasse, qui traverse la commune, a également été partiellement ensevelie. La rue a été complètement fermée pendant deux heures pour permettre le déblaiement et la sécurisation, a ajouté la police municipale de Coire.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

