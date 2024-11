Malgré un recul des ventes, Holcim s’attend à une bonne fin d’année

Keystone-SDA

Le géant zougois des matériaux de construction Holcim a nettement amélioré sa rentabilité cet été, malgré un chiffre d'affaires en baisse. Le patron Miljan Gutovic table toutefois sur une nouvelle dynamique des ventes au dernier trimestre.

(Keystone-ATS) Les recettes de Holcim ont baissé de 3% à 7,12 milliards de francs de juillet à septembre, a indiqué vendredi le cimentier dans un communiqué. La force du franc a pesé sur le résultat. Sur neuf mois, le chiffre d’affaires de l’entreprise a par contre augmenté de 1,2% à 19,9 milliards.

Régionalement, si les ventes ont affiché une hausse de 0,5% à 1,8 milliard au troisième trimestre en Europe, il n’en est pas allé de même en Amérique du Nord, où elles ont fortement reculé de 7,1% à 1,9 milliard. « Une tempête tropicale en août et des ouragans en septembre ont ralenti nos activités dans cette partie du globe », a expliqué le directeur général Miljan Gutovic lors d’une conférence téléphonique.

« Mais ce n’est pas une raison pour s’alarmer », a immédiatement nuancé le responsable. La plus forte amélioration de la marge a en effet été réalisée en Amérique du Nord au troisième trimestre. De plus, Holcim est présent dans plus de 150 projets en rapport avec les gigantesques programmes d’investissement du gouvernement américain, tels que la loi visant à réduire l’inflation ou celle visant à promouvoir l’industrie des puces. « Je m’attends à une bonne fin d’année », a déclaré M. Gutovic.

Une rentabilité record

Le résultat d’exploitation (Ebit) du cimentier zougois s’est inscrit en hausse de 4,6% à 1,67 milliard au troisième trimestre. Entre janvier et septembre, l’Ebit a progressé de 11,1%, de manière disproportionnée par rapport au chiffre d’affaires net, pour atteindre les 3,9 milliards.

La marge Ebit s’est élevée à 23,5% de juillet à septembre, et à 19,5% pour les neuf premiers mois de l’année. Un « record », a précisé le groupe dans son communiqué.

Le chiffre d’affaires au troisième trimestre était dans la cible des attentes. Les analystes consultés par l’agence AWP tablaient sur des ventes de 7,2 milliards de francs. Par contre, les prévisions pour l’Ebit, à 1,6 milliard, étaient clairement sous-estimées.

Objectifs confirmés

Le patron d’Holcim espère une nouvelle dynamique des ventes au dernier trimestre 2024 et a maintenu ses prévisions pour l’ensemble de l’année. L’objectif de marge Ebit de plus de 18,5% pour 2024 peut être qualifié de « prudent », car l’entreprise a déjà atteint une marge de 19,5% au cours des neuf premiers mois de l’année. « Mais nous ne voulions pas changer nos prévisions », a souligné M. Gutovic.

L’exercice 2025 s’annonce sous les meilleurs auspices, selon le responsable. La construction résidentielle en Amérique du Nord devrait connaître une certaine reprise suite aux récentes réductions des taux d’intérêt des banques centrales. « L’année prochaine, je m’attends à ce que nous participions à 200 à 300 projets d’infrastructure. Je suis très confiant en ce qui concerne les États-Unis à long terme », assure M. Gutovic. En Europe, une reprise de la construction résidentielle n’est pas attendue avant le second semestre 2025.

Par ailleurs, la cotation prévue des activités nord-américaines de Holcim aux États-Unis devrait être finalisée au premier semestre 2025. La direction a décidé d’annoncer ultérieurement les informations détaillées sur son projet. Pour cette raison, la journée des investisseurs, initialement prévue pour le second semestre 2024, a été reportée sine die.

Les analystes globalement positifs

Les commentaires des analystes étaient majoritairement positifs. Pour la banque Vontobel, les prévisions confirmées pour l’exercice 2024 sont positives dans un contexte de marchés finaux difficiles, la marge réalisée au troisième trimestre présentant même un potentiel de hausse par rapport aux estimations consensuelles.

Même son de cloche du côté de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). « Holcim a impressionné par une évolution convaincante de ses marges au cours des derniers trimestres, même si l’évolution des ventes reste modérée », écrit l’analyste en charge. Il considère comme prudente la prévision d’une marge Ebit d’au moins 18,5% pour 2024.

Vers 13h30, à la Bourse suisse, l’action Holcim prenait 1,3% à 83,68 francs, dans un SMI en baisse de 0,12%.