Manon Mullener remporte le Swiss Jazz Award 2026

Keystone-SDA

La pianiste et compositrice Manon Mullener est la lauréate du Swiss Jazz Award 2026. La Fribourgeoise, qui recevra son prix le 2 juillet dans le cadre du festival JazzAscona, est récompensée pour l'envergure de sa carrière internationale.

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(Keystone-ATS) Manon Mullener compte parmi les «personnalités marquantes de la scène jazz suisse», écrivent les responsables dans un communiqué jeudi. La musicienne se produit dans les plus importantes festivals du monde.

Née en 1997 à Fribourg, elle a commencé le piano à l’âge de quatre ans. Elle s’est tournée vers le jazz et les traditions musicales afro-cubaines à La Havane à 17 ans, avant d’étudier à la Haute école des arts de Berne.

Son premier album, «Reflejos», est sorti en 2019. Elle a ensuite fondé le Manon Mullener 5tet, avec lequel elle a publié les albums «Insomnia» (2023) et «Stories» l’an dernier.

Le Swiss Jazz Award est décerné depuis 2007 et récompense les musiciens émergents ou confirmés. L’année dernière, le prix a été attribué à Elina Duni, originaire d’Albanie. Le festival JazzAscona se déroule cette année du 25 juin au 4 juillet.