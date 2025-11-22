Marjorie Taylor Greene annonce sa démission du Congrès américain

Keystone-SDA

Marjorie Taylor Greene a annoncé vendredi qu'elle démissionnait de son siège à la Chambre des représentants. L'ancienne alliée de Donald Trump et figure de la droite radicale avait ouvertement critiqué la gestion de l'affaire Epstein par le président américain.

(Keystone-ATS) «Je démissionnerai de mes fonctions le 5 janvier 2026», a déclaré l’élue de Géorgie dans un communiqué sur le réseau social X, ajoutant que «défendre les femmes américaines qui ont été violées à l’âge de 14 ans, victimes de trafic et exploitées par des hommes riches et puissants ne devrait pas m’exposer à être qualifiée de traître et être menacée par le président des Etats-Unis, pour lequel je me suis battue».

Dans une vidéo publiée en ligne, elle a également déclaré, entre autres, qu’elle avait «toujours été méprisée à Washington et ne s’était jamais intégrée».

Donald Trump a rompu publiquement avec cette alliée de longue date et figure du mouvement MAGA (Make America Great Again), la qualifiant de «Marjorie ‘La Traître’ Greene» et «Maggie ‘la Dingue'», après des critiques de l’élue sur sa gestion de l’affaire Epstein, du nom du financier new-yorkais mort en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels.

La position de Donald Trump, qui a fréquenté le financier, sur cette affaire a semé la division dans le camp républicain, habituellement loyal.

Après s’y être longtemps opposé, Donald Trump a promulgué une loi qui contraint son gouvernement à rendre public l’ensemble des documents dans l’affaire Epstein.

Le flou demeure cependant sur l’étendue des révélations à attendre.

Le président américain a toujours démenti avoir connaissance du comportement criminel de celui avec qui il fut proche avant de se brouiller dans les années 2000, affirmant que leur dispute avait eu lieu des années avant que ces crimes n’éclatent au grand jour.