Mesures d’économies et hausse de la fiscalité à Bienne

Keystone-SDA

Le Conseil municipal de Bienne a présenté mardi un paquet de mesures pour stabiliser de manière durable les finances communales. La mesure la plus significative est une hausse des impôts qui permettra des rentrées financières de 9 millions de francs. Le dernier mot reviendra au peuple lors du vote sur le budget 2027.

(Keystone-ATS) Lors de l’élaboration de ce train de mesures baptisé «Substance+», l’exécutif a veillé à préserver ou à ne pas réduire les principaux éléments du service public afin de conserver l’attractivité de la ville. L’éducation et le domaine de l’action sociale sont ainsi largement épargnés par les coupes.

Le projet s’appuie sur le principe 1:1 permettant une amélioration des finances biennoises de 18 millions. Pour un franc d’épargne réalisé au niveau des dépenses, 1 franc doit être obtenu par le biais d’une augmentation des recettes: la hausse de la fiscalité rapportera 9 millions et la baisse des charges aussi 9 millions.

La quotité d’impôt pour le particulier augmentera d’un dixième passant de 1,63 à 1,73. Pour un ménage de personnes mariées avec un revenu imposable de 100’000 francs, la mesure se traduira par une charge supplémentaire de 382 francs par année. Avec cette quotité d’impôt, Bienne resterait dans la moyenne régionale.

Vingt-cinq mesures d’économies

Parmi les 25 mesures d’économies figurent la suppression de la régulation du trafic à la gare assurée par Securitas, le renoncement au financement du spectacle de drones le 1er août, la réduction des heures de nettoyage des aulas et salles de gymnastique le soir ou la numérisation des procédures du service de la culture.

«L’équilibre des finances des communes est un défi permanent», a rappelé la maire socialiste Glenda Gonzalez Bassi en évoquant le transfert des charges et l’évolution démographique. Pour les cinq conseillers municipaux, ces mesures allient bon sens budgétaire et responsabilité sociale.

Le directeur UDC des finances Beat Feurer a souligné que le projet du Conseil municipal bénéficiait d’un large soutien politique. La Commission des finances l’appuie à l’unanimité, estimant que ces améliorations permettront à la ville de répondre aux défis économiques et sociaux.

Budget 2027

Le Conseil de Ville débattra la proposition du Conseil municipal qui porte sur 18 millions de francs en novembre prochain. Les mesures adoptées par le législatif seront intégrées dans le budget 2027 qui sera soumis en votation populaire à la fin 2026.