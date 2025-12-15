Modification du mois de référence en matière de renchérissement

Le Conseil d'Etat valaisan veut modifier le traitement des employés de l'Etat du Valais. Il vise à changer le mois de référence pour calculer le renchérissement. L'idée est soumise au Grand Conseil cette semaine. L'entrée en matière n'a pas été combattue, lundi matin.

(Keystone-ATS) Le projet du Conseil d’État vise à baser l’adaptation du renchérissement sur un indice connu au préalable plutôt que sur des projections, comme c’est le cas actuellement. «Le processus budgétaire n’en sera que plus fiable», estime le gouvernement.

En cas d’acceptation par le plénum, les éléments du traitement, à l’exception des allocations sociales et des indemnités, seraient adaptés au renchérissement une fois par an, le 1er janvier, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) du mois de mars précédent. «Il s’agit d’une réponse concrète et pragmatique», a estimé, durant le débat d’entrée en matière, la députée Christel Duc (PLR).

Contre un renchérissement automatique

L’adaptation au renchérissement non effectuée pourra, selon la situation financière de l’Etat, faire l’objet d’un rattrapage global ou partiel, sans compensation, dans le cadre du processus budgétaire. Le nouvel article propose que le taux de rattrapage soit désormais fixé par le Grand Conseil. S’il défend cette idée, sur le fond, l’UDCVR va déposer deux amendements: le premier demande que le renchérissement puisse avoir lieu, sans automatisme. Le second veut préciser la portée de cette modification. En résumé, à qui elle s’adresse précisément.

Romaine Duc-Bonvin (Le Centre du Valais romand) a plaidé pour que le plénum décide de l’allocation du renchérissement. En marge du texte proposé, Aude Rapin (PS) a proposé de passer le congé de coparents de deux à quatre semaines.

Le débat en première lecture aura lieu vendredi matin.

0,6% prévu pour l’an prochain

Une disposition transitoire est prévue afin de définir le mode de calcul applicable la première année de mise en œuvre de la nouvelle disposition. Pour cette année particulière, le renchérissement sera déterminé en comparant l’indice de référence du mois de mars (connu au moment de l’établissement du budget) et l’IPC de décembre de l’année précédente.

Concrètement, en cas d’acceptation par le plénum, le Conseil d’Etat envisage une entrée en vigueur de la modification législative et de sa disposition transitoire pour le 1er avril 2026. Dans ce cas, le renchérissement ordinaire budgétisé pour le 1er janvier 2027 correspondrait à l’évolution de l’IPC entre décembre 2025 et mars 2026.

Au budget 2026, l’adaptation au renchérissement de 0.6%, proposée par le Conseil d’État équivaut à un coût de 12 millions de francs pour les finances cantonales. La moitié de cette somme reviendra aux employés de l’Etat, l’autre aux salariés du paraétatique.