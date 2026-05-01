Montreux: des comptes 2025 dans le noir, meilleurs que prévu

Keystone-SDA

Les comptes 2025 de Montreux (VD) affichent un bénéfice de près de 475'000 francs, contre 3,1 millions de francs l'année précédente. Le résultat est bien meilleur que ce que prévoyait le budget, soit un déficit évalué à 4,2 millions de francs. Autre bonne nouvelle, une marge d’autofinancement à 12,4 millions qui permet de couvrir largement les investissements réalisés durant l'année.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Cette situation favorable a permis à la commune de limiter son recours à l’emprunt tout en poursuivant ses projets», a indiqué vendredi la Municipalité dans un communiqué. L’exercice 2025 «confirme la solidité financière de la commune et témoigne d’une gestion rigoureuse des ressources publiques», écrit-elle.

Ces comptes positifs s’expliquent notamment par des recettes fiscales «globalement supérieures aux attentes, en particulier certaines recettes conjoncturelles par des ajustements favorables liés à des exercices antérieurs». Elles s’expliquent aussi par «une maîtrise des charges, notamment dans les domaines directement sous contrôle municipal», note l’exécutif montreusien.

La troisième ville du canton de Vaud rappelle toutefois que ces bons résultats reposent en partie sur des éléments non récurrents ou à caractère conjoncturel. «Certaines recettes fiscales, notamment liées aux successions, donations ou transactions immobilières, présentent ainsi une forte volatilité», souligne-t-elle.

«De même, les mécanismes de péréquation et de redistribution intercommunale peuvent évoluer sensiblement d’un exercice à l’autre. Cette dépendance à des revenus variables rend la planification financière plus complexe et impose une approche prudente pour les années à venir», relève-t-elle encore.