La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Mots d’ordre PVL: oui à l’e-ID et liberté de vote sur le logement

Keystone-SDA

Les Vert'libéraux, réunis samedi en assemblée de parti, se prononcent clairement en faveur de l'e-ID, soumise au vote le 28 septembre. Ils ont en revanche décidé de laisser la liberté de vote en ce qui concerne l'imposition de la propriété du logement.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Lors de leur assemblée tenue en ligne, les délégués du PVL Suisse ont clairement approuvé le projet d’e-ID par 171 voix contre 1 et aucune abstention, indiquent-ils dans un communiqué. «L’e-ID marque une avancée considérable et attendue depuis longtemps dans la numérisation de la Suisse», a expliqué le président du Parti, Jürg Grossen.

Les Vert’libéraux ont en outre décidé de laisser la liberté de vote concernant la suppression de la valeur locative, aussi en votation populaire le 28 septembre. La décision a été prise par 104 voix contre 54 et 2 abstentions.

Débat animé

La décision a été précédée d’un débat animé. «Celui-ci a montré qu’il existe de nombreuses raisons en faveur d’un changement de système d’imposition foncière, mais aussi de nombreuses raisons qui s’y opposent», a déclaré M. Grossen.

Par exemple, beaucoup des membres du PVL considèrent la valeur locative comme une imposition injustifiée d’une valeur fictive. D’autres estiment qu’un changement de système risquerait de freiner considérablement la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels et d’alourdir excessivement le budget fédéral en raison de pertes fiscales massives.

Du point de vue du PVL, ces deux positions sont «compréhensibles». Raison pour laquelle une majorité s’est finalement prononcée en faveur d’une liberté de vote.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Céline Stegmüller

Avez-vous des ancêtres suisses? Prévoyez-vous de visiter le lieu où ils vivaient en Suisse?

Nous aimerions en savoir plus sur vos recherches généalogiques.

Participez à la discussion
28 J'aime
54 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Dans quelle direction évolue votre région?

Certaines régions du monde vivent avec une promesse d’avenir: celle d’un progrès constant. Mais qu’en est-il réellement?

Participez à la discussion
11 J'aime
11 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision