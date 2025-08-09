La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Nagasaki: une minute de silence 80 ans après la bombe atomique

Keystone-SDA

Une minute de silence a été respectée samedi à Nagasaki à l'heure exacte de l'explosion atomique qui a frappé la ville japonaise il y a 80 ans. La cloche restaurée d'une église a retenti pour la première fois depuis la frappe.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le 9 août 1945, à 11h02, trois jours après Hiroshima, Nagasaki subissait à son tour l’horreur d’une bombe nucléaire. Quelque 74’000 personnes ont trouvé la mort dans cette ville portuaire du sud-ouest du pays, s’ajoutant aux 140’000 victimes d’Hiroshima.

