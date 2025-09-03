La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Nathalie Wappler va quitter la direction de la SRF

Keystone-SDA

La radio-télévision alémanique SRF annonce le départ de sa directrice Nathalie Wappler pour la fin avril 2026. Agée de 57 ans, la principale intéressée dirige l'entreprise depuis 2019. Elle veut se lancer dans un nouveau défi professionnel.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Nathalie Wappler a annoncé sa démission mercredi lors d’une séance d’information au personnel, écrit la SRF. Elle souhaite transmettre ainsi le témoin à une nouvelle personne pour mener les changements à venir au sein de l’entreprise, après la transformation réussie et le bouclage des mesures d’économies en cours, indique la filiale alémanique de la SSR.

Le même jour, la SRF a confirmé la suppression définitive de 66 postes à plein temps d’ici à la fin de l’année, annoncée le 1er juillet dernier. La mise en consultation réalisée durant l’été n’a pas permis de réduire le nombre de postes supprimés. Cette mesure doit être réglée à plus de 60% par des départs naturels et permettra d’économiser 12 millions de francs.

