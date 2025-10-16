Nestlé voit ses ventes reculer sur neuf mois

Keystone-SDA

Le géant vaudois de l'alimentation Nestlé a vu ses ventes s'étioler sur neuf mois. La nouvelle direction maintient ses objectifs pour l'ensemble de l'année et prévoit de supprimer massivement des postes.

(Keystone-ATS) Au cours de la période sous revue, le chiffre d’affaires a atteint 65,9 milliards de francs, contre 67,15 milliards l’an dernier, indique jeudi le paquebot veveysan dirigé depuis début septembre par Philipp Navratil.

La croissance organique a atteint 3,3%. La croissance interne réelle (RIG), qui mesure les volumes, s’est établie à 0,6%. L’effet de prix s’élève à 2,8%.

Ces chiffres sont similaires à ceux des analystes interrogés par AWP. Le consensus tablait sur des ventes de 65,76 milliards, une croissance organique de 3,7% et une progression des volumes de 0,3%.

Pour l’ensemble de l’exercice, la nouvelle direction maintient ses objectifs, à savoir une croissance organique supérieure aux 2,2% inscrit en 2024. La marge opérationnelle sous-jacente est quant à elle attendue à «16,0% ou plus». A moyen terme, Nestlé veut renouer avec des valeurs supérieures à 17%.

Le groupe prévoit également la suppression de 16’000 postes dans le monde, majoritairement «des postes de bureau. L’objectif total d’économies par le biais de notre programme ‘Fuel for Growth’ a été porté à 3,0 milliards d’ici fin 2027, contre 2,5 milliards précédemment».