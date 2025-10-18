Netanyahou: la guerre ne finira qu’avec le désarmement du Hamas

Keystone-SDA

Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a averti samedi que la guerre dans la bande de Gaza ne prendrait fin définitivement qu'avec le désarmement du Hamas et la démilitarisation du territoire palestinien, prévue par la 2e phase de l'accord de cessez-le-feu.

(Keystone-ATS) Son bureau a annoncé plus tard qu’Israël avait récupéré «les corps de deux otages», remis par le Hamas via la Croix-Rouge. Les dépouilles doivent être transférées dans un centre d’analyse médicale pour être identifiées.

Israël a conditionné la réouverture du point de passage entre la bande de Gaza et l’Egypte, crucial pour l’entrée d’aide humanitaire dans le territoire palestinien dévasté, à la remise de tous les otages décédés.

La seconde phase de l’accord de cessez-le-feu inclut «le désarmement du Hamas, ou plus précisément la démilitarisation de la bande de Gaza et, avant cela, la confiscation des armes du Hamas», a déclaré M. Netanyahou sur la chaîne télévisée Channel 14.

«Tâche énorme»

«Lorsque cela aura été accompli avec succès – j’espère de manière simple, mais sinon, à la dure, – alors la guerre prendra fin», a-t-il ajouté, alors que le Hamas a rejeté jusque-là tout désarmement.

Le bureau de M. Netanyahou a affirmé que la réouverture du point de passage de Rafah, entre Gaza et l’Egypte, «sera envisagée en fonction de la manière dont le Hamas s’acquittera de ses obligations en matière de restitution des otages et des corps des défunts et de mise en oeuvre du cadre convenu».

Ce point de passage, dont l’ouverture est réclamée par la communauté humanitaire, restera fermé «jusqu’à nouvel ordre», a précisé le bureau. Cette fermeture «bloque l’entrée des équipements spécialisés nécessaires» pour rechercher les corps sous les décombres et «entraînera des retards importants dans la récupération et la remise des dépouilles», a réagi le Hamas dans un communiqué.

Premier haut responsable de l’ONU à se rendre dans la bande de Gaza depuis le cessez-le-feu le 10 octobre, le chef des opérations humanitaires de l’ONU, Tom Fletcher, s’est rendu samedi dans la ville de Gaza, où il a relevé la tâche «énorme» qui attend la communauté humanitaire pour fournir les services de base et la nourriture.

«Paysage de désolation»

«J’étais ici il y a sept ou huit mois. La plupart de ces bâtiments étaient encore debout. Mais là, c’est absolument épouvantable de voir une vaste partie de la ville devenue un paysage de désolation», a-t-il dit à l’AFP dans le quartier de Cheikh Radouane, où il a inspecté une station d’épuration des eaux usées.

Une grande partie du territoire palestinien a été détruite durant l’offensive israélienne lancée en représailles à une attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023.

L’armée israélienne contrôle tous les accès à la bande de Gaza. L’accord de cessez-le-feu basé sur le plan du président américain Donald Trump prévoit l’afflux d’aide humanitaire pour la population civile qui manque de tout.

«Nous avons maintenant un plan massif de 60 jours pour intensifier l’approvisionnement alimentaire, distribuer un million de repas par jour, commencer à reconstruire le secteur de la santé, installer des tentes pour l’hiver, remettre des centaines de milliers d’enfants à l’école», a dit M. Fletcher.

Corps d’un otage identifié

Sur le terrain, les secours s’activent pour retrouver des corps de Palestiniens ensevelis sous les gravats, alors que le Hamas cherche les dépouilles d’otages qu’il doit encore remettre à Israël.

Pour aider à ces recherches, une équipe de l’agence turque de gestion des catastrophes attend côté égyptien de pouvoir entrer à Gaza, selon un responsable turc.

Aux termes de l’accord de cessez-le-feu, le Hamas devait libérer tous les otages, vivants et morts qu’il détenait, au plus tard le lundi 13 octobre à 11h00, heure en Suisse. Il a libéré dans les temps les 20 derniers otages vivants, mais n’a restitué depuis lundi que 12 dépouilles sur les 28 qu’il retenait.

Samedi, les autorités israéliennes ont annoncé avoir identifié la dépouille remise la veille par le Hamas. Il s’agit d’Eliyahu Margalit, un septuagénaire tué le 7 octobre 2023. L’armée israélienne a, en échange, remis les corps de 15 Palestiniens.

Selon la défense civile du territoire, neuf Palestiniens ont été tués vendredi par des tirs israéliens contre un bus de déplacés à Gaza-ville. L’armée israélienne a indiqué que ses soldats avaient tiré sur un véhicule «suspect».