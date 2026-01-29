Neuchâtel choisit les exploitants du restaurant des Jeunes-Rives

Keystone-SDA

La Ville de Neuchâtel attribue l’exploitation du restaurant et du "take-away" pour la vente à l'emporter des Jeunes-Rives à un trio de professionnels de la restauration locale. Leur projet, alliant qualité culinaire, convivialité et ancrage régional, prendra place à partir de l’été prochain.

(Keystone-ATS) Le trio a été sélectionné parmi dix dossiers, ont fait savoir jeudi les autorités communales. Pour la Ville de Neuchâtel, il s’agit d’un choix «hautement stratégique» dans la mesure où elle ouvre l’établissement public «au cœur d’un nouvel espace fraîchement réaménagé, propice à la détente et à la convivialité».

C’est pourquoi la commune a souhaité, dans le cadre de la procédure, sélectionner un projet à la hauteur de l’attractivité du site. Le trio sélectionné propose en effet une «offre de restauration de qualité, durable et populaire». «En un mot dans l’esprit des Jeunes-Rives», résume le communiqué de la Ville.