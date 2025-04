Neuchâtel propose six mesures concrètes en faveur de la culture

Sans attendre le règlement d'application de la nouvelle loi sur l'encouragement des activités culturelles, le canton de Neuchâtel propose dès à présent six actions concrètes en faveur de la culture. Un appel à projets permettra notamment à neuf structures culturelles de bénéficier d'un soutien de 20'000 francs par an pour la période 2026-2028.

(Keystone-ATS) Cette enveloppe annuelle de 180’000 francs « permettra de soutenir les structures culturelles dans des phases stratégiques de leur développement artistique ou structurel par des soutiens dynamiques », a indiqué lundi le canton. La diversité et la flexibilité seront encouragées « car une rotation des structures bénéficiaires est prévue à l’issue de la période de soutien », a précisé le canton.

Les arts visuels, longtemps soutenus par des dispositifs ciblés sur certaines activités, bénéficient désormais d’un soutien renforcé et élargi. Un nouveau dispositif va permettre de soutenir l’ensemble des étapes d’un projet, telles que la production d’oeuvres d’art, la diffusion lors d’expositions ou de publications, ainsi que l’organisation de manifestations.

« Cette mesure répond à un besoin important constaté et formulé par les acteurs du domaine », a expliqué le canton. Elle est aujourd’hui dotée d’une enveloppe annuelle de 120’000 francs. Ce montant s’ajoute aux 60’000 francs annuels destinés à l’acquisition d’oeuvres d’art auprès des galeries neuchâteloises afin d’enrichir la collection cantonale.

Un soutien spécifique aux musiques actuelles est mis en place afin de répondre à certains des enjeux du secteur. Celles-ci bénéficieront d’un appui stratégique par l’entremise de la Case à Chocs et de son programme d’accompagnement des artistes.

Le soutien du canton à Plateforme Culture NE est aussi renforcé et porté à 50’000 francs par an afin de consolider son fonctionnement et d’augmenter le pourcentage de travail dédié à sa coordination. Cofinancé par le canton, les villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel ainsi que les communes de Milvignes et de Val-de-Travers, ce bureau culturel neuchâtelois est un acteur clé de l’accompagnement des acteurs culturels.

Deux nouveaux contrats de prestations

Neuchâtel fait évoluer ses contrats de prestations, afin de préciser les engagements des structures soutenues et d’y intégrer plus fortement les conditions de travail, la rémunération et la prévention des risques psychosociaux (harcèlement, discrimination, etc.). Deux nouveaux contrats de prestations ont été établis, en soutien à de nouvelles disciplines.

Dans le domaine du cirque, la structure chaux-de-fonnière Circo Bello bénéficie désormais d’un soutien pour développer sa programmation professionnelle et renforcer ses réseaux en Suisse et à l’international. Comiqu’Opéra, compagnie neuchâteloise qui croise art lyrique et nouvelles formes artistiques, est également soutenue pour consolider sa diffusion, la développer au sein d’un réseau spécialisé et poursuivre son travail de création.