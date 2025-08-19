Neuchâtel veut aussi remettre un prix citoyen à des jeunes

Keystone-SDA

La Ville de Neuchâtel veut saluer et récompenser les actions exemplaires menées par des jeunes de 12 à 25 ans en faveur de la cohésion sociale, de la durabilité ou du respect de la dignité humaine. Une année sur deux, le Prix de la citoyenneté deviendra le Prix de la jeunesse citoyenne.

2 minutes

(Keystone-ATS) «La jeunesse neuchâteloise incarne une force d’engagement précieuse, dont les initiatives innovantes et dynamiques contribuent activement à une société plus solidaire et durable», a indiqué mardi la Ville de Neuchâtel. Cette dernière remet chaque année depuis 2014 le Prix de la citoyenneté à une personne, un collectif ou une association.

Pour marquer cette évolution, la création du visuel de la première édition du Prix de la jeunesse citoyenne a été confiée à l’Académie de Meuron. «Cette collaboration permet de sensibiliser de jeunes artistes au thème de la citoyenneté tout en mettant en valeur leur contribution», a précisé la Ville. Parmi les 17 affiches proposées, celle de Chloé Corredor a été retenue et illustrera le lancement du Prix.

Le Prix de la citoyenneté (années paires) et le Prix de la jeunesse citoyenne (années impaires) seront dotés chacun de 5000 francs. L’attribution des prix reste confiée à un jury indépendant, renouvelé pour l’occasion. Le choix du jury, composé de sept membres de la société civile, est ensuite soumis au Conseil communal pour validation.

Les candidatures pour la première édition du Prix de la jeunesse citoyenne sont ouvertes dès aujourd’hui. Les dossiers sont à déposer jusqu’au 30 septembre. La cérémonie de re mise du prix est prévue le 2 décembre.