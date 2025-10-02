Neuchâtel veut innover dans le secteur de la santé

Keystone-SDA

Le canton de Neuchâtel a accueilli jeudi la première édition d’InnoSanté, un événement inédit réunissant pouvoirs publics, corps médical, entreprises et patients autour des défis de l’innovation dans le secteur de la santé. Cet événement ouvre la voie à des solutions pionnières qui amélioreront le diagnostic, la personnalisation des soins et la gestion des ressources.

2 minutes

(Keystone-ATS) «Avec plus de 200 participants, la présentation de dix projets et une table ronde consacrée à l’innovation dans le dépistage du cancer du sein, cette journée a posé les bases d’un dialogue essentiel entre acteurs économiques et professionnels de santé», a indiqué le canton. Elle favorise la création de partenariats entre start-up, industriels et institutions médicales.

À l’occasion de la campagne «Octobre rose», la table ronde consacrée au dépistage du cancer du sein a exploré l’impact de l’intelligence artificielle et des nouveaux outils de diagnostic. Elle a également mis en lumière le rôle central des patientes dans leur parcours de dépistage et l’importance d’une co-construction entre hôpitaux et industrie.

La présentation du modèle innovant de soins intégrés du groupe espagnol Ribera a aussi ouvert des perspectives face à la pénurie de professionnels et à la hausse des coûts de santé. «Le succès de l’événement a confirmé le rayonnement supracantonal du canton de Neuchâtel comme pôle d’excellence dans l’innovation en santé», peut-on lire dans le communiqué.

Cette première édition a été conçue comme le point de départ d’un événement récurrent. Les organisateurs entendent en faire un rendez-vous annuel de dialogue, d’engagement et de collaboration pour que l’innovation en santé bénéficie pleinement aux patients et aux professionnels.