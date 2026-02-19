Nouveau coup de blues pour les exportations horlogères en janvier

Le début d'année n'a pas apporté d'amélioration pour l'industrie horlogère suisse, qui a subi un recul de ses exportations après une embellie en décembre.

(Keystone-ATS) Les Etats-Unis demeurent le principal débouché pour le secteur, malgré une baisse sévère en janvier et le poids constant des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump.

Les livraisons à l’étranger de garde-temps se sont étiolées de 3,6% sur un an à 1,92 milliard de francs, selon les chiffres publiés jeudi par la Fédération de l’industrie horlogère suisse (FH). Les statistiques accusent une baisse presque ininterrompue depuis août 2025, soit depuis l’entrée en vigueur des droits de douane frappant les biens produits en Suisse. Le mois de décembre (+7,6%) a constitué la seule exception jusqu’ici.

En termes de valeur, le recul de janvier s’explique principalement par la contraction de 14% enregistrée par les montres en métaux précieux et la baisse de 4,5% dans la catégorie acier. L’envolée de 16% des garde-temps bimétalliques n’a pas permis de compenser les reculs précités. Le groupe «autres matières» (+6,5%) a également porté les exportations.

A l’exception des montres bimétalliques, qui ont bénéficié d’un bond de 45%, presque tous les autres groupes de matières ont vu le nombre de pièces livrées se replier.

Les Etats-Unis continuent de souffler le chaud et le froid sur les statistiques des exportations. En décembre, un rebond de 19,2% était venu mettre un terme à une série négative entamée en août. La trêve fut de courte durée. En janvier, les livraisons au pays de l’oncle Sam ont à nouveau dégringolé de 14% à 325,9 millions de francs. Le pays demeure le principal débouché pour l’industrie horlogère avec une part de 17%.

Les progressions à Hong Kong et en Chine (+7,5% tous deux) viendront rassurer un peu ceux qui craignent un déclin de ces deux marchés cruciaux, respectivement 2e et 3e en termes d’importance. Le Japon (+7,4%), la France (+6,4%) et les Emirats arabes unis (+6,3%) suivent dans l’ordre.