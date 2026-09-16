Nouveau record en 2025 pour le trafic voyageurs

Nouveau record du trafic passagers en 2025 Keystone-SDA

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Le transport ferroviaire de voyageurs en Suisse établit un nouveau sommet. En 2025, la prestation de transport des chemins de fer a atteint 23,7 milliards de personnes-kilomètres, selon les données publiées mercredi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

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(Keystone-ATS) En comparaison annuelle directe, la demande ferroviaire enregistre une hausse de 3,2 % entre 2024 (22,9 milliards personnes-kilomètres) et 2025, soit un gain de 737 millions de personnes-kilomètres en un an. Cette unité correspond au transport d’une personne sur une distance d’un kilomètre.

La progression s’inscrit dans la continuité: l’année 2024 ayant déjà comptabilisé une hausse de 3,1% par rapport aux 22,3 milliards de personnes-kilomètres recensés en 2023 (+693 millions). Sur une période de dix ans, la fréquentation des trains présente une trajectoire nettement à la hausse malgré l’impact de la pandémie.

Entre 2015 et 2025, le volume de transport par chemin de fer a progressé de 16,3%, passant de 20,4 milliards à 23 milliards de personnes-kilomètres. Après un effondrement à 13,3 millliards en 2020 au plus fort des restrictions sanitaires, le rail a retrouvé et dépassé dès 2023 son niveau d’avant-crise.

Route prépondérante

Face aux autres modes de transport, le réseau ferroviaire demeure le deuxième pilier de la mobilité suisse, la route restant prépondérante. Selon les données de 2024, les transports privés motorisés (principalement les voitures de tourisme) représentent 70,6 % du marché global avec 94,6 milliards de personnes-kilomètres.

Les chemins de fer s’octroient 17,2% de la prestation totale, devant la mobilité douce (5,9% avec 7,8 milliards) et les transports publics routiers tels que les bus et trams (3,5% avec 47 milliards). Au total, l’ensemble des transports publics (fer, route, câbles et navigation) concentre 21,1% de la mobilité des personnes dans le pays.

Au sein de cette offre collective, le chemin de fer classique représente plus de 81% des personnes-kilomètres parcourus, confirmant sa position d’épine dorsale des transports publics en Suisse.