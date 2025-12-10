Nouvelle baisse du taux d’aide sociale dans le canton de Berne

Keystone-SDA

Le nombre de personnes bénéficiant de l'aide sociale dans le canton de Berne a continué de baisser en 2024. Les coûts ont toutefois légèrement augmenté.

(Keystone-ATS) Au total, 38’790 personnes ont bénéficié de l’aide sociale, soit 1640 de moins qu’en 2023, ou une baisse d’environ 4%, indique mercredi dans un communiqué la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration. Cela confirme la tendance à la baisse observée ces dernières années. Le nombre de cas a diminué dans toutes les régions administratives.

Les coûts nets de l’aide sociale ont en revanche augmenté. Ils se sont élevés, en 2024, à 398 millions de francs, soit 2,3 millions ou 0,6% de plus par rapport à l’année précédente.

Le taux de recours à l’aide sociale chez les résidents suisses est resté stable à 2,2%. Pour les étrangers, il a augmenté de 0,1 point de pourcentage et se monte désormais à 10,3%.

Le canton de Berne modernise actuellement sa législation sur l’aide sociale. Le Grand Conseil a examiné le projet de loi en première lecture au mois de septembre dernier. Ce texte prévoit notamment l’obligation, pour les bénéficiaires de l’aide sociale, de maîtriser ou d’apprendre l’une des deux langues officielles. Il doit encore être soumis en deuxième lecture au législatif.