Nouvelle convention collective pour les ramoneurs valaisans

Keystone-SDA

La convention collective de travail (CCT) qui lie l’Association valaisanne des maîtres-ramoneurs (AVMR) et le syndicat Unia depuis janvier 2022, a été renouvelée pour quatre ans, soit pour la période 2026-2029. Les 58 employés de la branche verront leurs salaires grimper dès le 1er janvier.

(Keystone-ATS) «La grille salariale sera augmentée de 150 francs par mois à partir de janvier 2026», indiquent mercredi les cosignataires dans un communiqué commun. Par ailleurs, cette nouvelle CCT acte le principe de l’automaticité de l’augmentation des salaires minimaux en cas d’augmentation des tarifs de la branche fixés par le Conseil d’Etat.

Le droit à six semaines de vacances qui avait été accordé pour le personnel à partir de 60 ans lors de l’introduction de l’actuelle CCT, en 2022, sera étendu au personnel à partir de 58 ans.