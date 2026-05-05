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Novartis veut fermer une usine en Allemagne, 220 emplois menacés

Keystone-SDA

La multinationale pharmaceutique Novartis a décidé de fermer d'ici fin 2028 son site de production de tablettes et gélules à Wehr, dans le Bade-Wurtemberg. La mesure menace directement quelque 220 places de travail.

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(Keystone-ATS) Sur son site allemand, le groupe pharmaceutique invoque mardi des questions de rentabilité. Une procédure de consultation avec les représentants du personnel a d’ores et déjà été engagée.

Le laboratoire rhénan tient néanmoins à réaffirmer son engagement outre-Rhin, prenant à témoin l’investissement de 35 millions d’euros annoncé pour une extension de ses capacités dans les radioligands à Halle, dans le Land de Saxe-Anhalt.

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