Ouest lausannois: oui aux crédits pour la deuxième étape du tramway

La deuxième étape du tramway t1 entre la gare de Renens et Villars-Ste-Croix est sur les rails. Le Grand Conseil vaudois a donné mardi à l'unanimité son aval à plusieurs crédits pour le prolongement de la ligne. Montant total accordé: 198 millions de francs.

(Keystone-ATS) Les groupes politiques ont salué un projet qui s’inscrit dans la suite de la première étape du tramway t1 entre la place de l’Europe à Lausanne et la gare de Renens et dont les travaux devraient s’achever en 2026. Au total 13 millions de passagers y sont attendus dès la première année, a relevé le PLR Pierre-Alain Favrod.

Il s’agit de la mesure la plus importante du Projet d’agglomération Lausanne-Morges (PALM) 2012, de la pièce maîtresse de la mobilité de l’Ouest lausannois, a déclaré le socialiste Vincent Jacques (PS). Une subvention de 73 millions est attendue de la Confédération. Question mobilité, 270 personnes seront accueillies dans les rames, soit le double de capacité d’un bus articulé, s’est-il réjoui.

Communes derrière le projet

Sa collègue de parti la députée Patricia Spack Isenrich, syndique de Bussigny, s’est dite ravie que le plénum arrive à ce vote au vu de la densification en cours dans l’Ouest lausannois et de la saturation des routes. Elle a salué une stratégie de mobilité multimodale proposant une réelle alternative. Elle s’exprimait également au nom des cinq communes concernées qui ont une grande attente envers ce tramway et qui ont accepté les crédits y relatifs.

Egalement favorable au prolongement du tram, le Vert’libéral Aurélien Demaurex a cependant pointé le manque de parkings d’échange au bout de la ligne. « Ils sont importants, il faut que les personnes venant de la campagne puissent déposer leur voiture », a-t-il relevé.

Les Verts soutiennent bien évidemment un projet d’extension en faveur du report modal, a souligné Oleg Gafner. Il a espéré que les bouchons des bus se résorbent, que ce petit tronçon en zone mixte en cohabitation avec les voitures fonctionnera et que les rames arriveront dans les temps.

Pour le PLR Michael Wyssa, il est impératif de minimiser les désagréments pour la population et de laisser tous les modes de transport circuler. Il a adressé une demande en ce sens au Conseil d’Etat.

Retard pour les rames

Les articles du projet de décret n’ont suscité aucune remarque ou opposition. Lors du deuxième débat et du vote final, le projet a été accepté à l’unanimité des 107 députés présents.

La conseillère d’Etat en charge de la mobilité Nuria Gorrite s’est réjouie de cette belle unanimité en faveur du développement et de la transformation urbaine de l’Ouest lausannois. Selon elle, ce deuxième tronçon de 3,1 km qui desservira un environnement plus industriel et économique se déroulera plus rapidement que le premier, grâce aux expériences acquises et à un nombre d’opposition moins important.

Rappelant le fait que l’entreprise Stadler Bussnang a remporté l’appel d’offres pour produire les véhicules, la ministre a observé que la livraison des premières rames sera retardée à cause des tragiques inondations qui ont dévasté en octobre 2024 la région de Valence. Mais elles devraient arriver début 2026 afin d’être testées et homologuées par l’Office fédéral des transports, a-t-elle indiqué.

Divers prêts

Dans le détail, le Grand Conseil a donné son aval à un prêt conditionnellement remboursable de près de 148 millions (un mécanisme qui permet, du point de vue de celui qui finance l’infrastructure, de ne pas être soumis à la TVA), un prêt sans intérêts de près de 15 millions et une garantie d’emprunt de plus de 35 millions pour le financement de la participation de l’Etat ainsi que le préfinancement partiel de la part fédérale.

La construction est pilotée par les Transports publics lausannois (tl). Le montant total du projet se chiffre à 290,5 millions de francs, dont 260 millions pour le volet infrastructures et 30,5 millions pour celui du transport (acquisition de cinq rames). La part cantonale se monte à 62% de cette deuxième phase.