Ouverture de la 24e Fête cantonale des musiques fribourgeoises

Keystone-SDA

La ville de Bulle s'apprête à vibrer dès ce mardi et pour six jours au rythme de la 24e édition de la Fête cantonale des musiques fribourgeoises. Baptisé Grue’Zik, l'événement doit accueillir 3880 musiciens ainsi qu’un public de plus de 25'000 spectateurs.

1 minute

(Keystone-ATS) Les organisateurs comptent sur l’apport du travail d’encadrement des quelque 1800 bénévoles. Pandémie de Covid-19 oblige, la dernière édition de la fête cantonale avait déroulé ses fastes en 2015 à Wünnewil-Flamatt, en Singine. La manifestation nécessite une grosse infrastructure en termes de logistique et de salles.

Pas moins de 84 sociétés, sur les 92 affiliées à la Société cantonale des musiques fribourgeoises, se sont annoncées pour l’événement. Le budget s’appuie sur un montant 1,5 million de francs, dont le « sponsoring » représente 15%. L’ouverture ce mardi de la « place de fête » se tiendra à Espace Gruyère.