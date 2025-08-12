La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Pétrole: l’Opep relève ses prévisions pour la demande en 2026

Keystone-SDA

L'organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a maintenu ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2025 et revu à la hausse celles de 2026, alors que l'incertitude liée aux droits de douane américains s'atténue.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) L’organisation estime que la demande en or noir devrait augmenter de 1,3 million de baril par jour (mb/j) en 2025 et de 1,4 mb/j en 2026, pour s’établir respectivement à 105,1 mb/j et 106,5 mb/j, indique-t-elle mardi dans son rapport mensuel qui réévalue ses projections en fonction des évolutions de la conjoncture.

« Les prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2025 restent inchangées à 1,3 mb/j en glissement annuel, soit le même niveau que l’évaluation du mois dernier », souligne l’Opep.

En 2026, la demande mondiale de pétrole devrait croître de 1,4 mb/j, soit une hausse de 0,1 mb/j par rapport à l’évaluation du mois dernier, « grâce à une activité économique soutenue », ajoute-t-elle.

Elle souligne que « les prévisions de croissance économique mondiale pour 2025 sont légèrement revues à la hausse, à 3,0%, tandis que celles pour 2026 restent à un niveau robuste de 3,1% ».

Selon l’Opep, la demande en 2025 devrait être tirée par les pays non membres de l’OCDE, pour environ +1,2 mb/j, notamment en Inde et en Chine, contre 0,1 mb/j pour les pays membres de l’OCDE, qui réunit essentiellement des pays développés.

En 2026, la hausse de la demande mondiale de pétrole devrait s’établir à 1,2 mb/j hors OCDE et environ 0,2 mb/j dans la zone OCDE.

