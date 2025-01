Parterre de stars pour le retour de Jacquemus à la Fashion Week

Keystone-SDA

C'était l'un des événements les plus attendus des fashionistas: le Français Jacquemus a fait son retour dimanche à la semaine de la mode parisienne après cinq ans d'absence avec un défilé intimiste, réunissant un parterre de stars.

(Keystone-ATS) François Civil, Audrey Tautou, Judith Godrèche, Carla Bruni-Sarkozy ou encore Pamela Anderson et la papesse de la mode Anna Wintour faisaient partie des invités triés sur le volet.

Organisé en début d’après-midi dans l’appartement de l’architecte Auguste Perret (1874-1954), spécialiste du béton armé, dans l’ouest parisien, le défilé sera retransmis via les réseaux sociaux à 19h30.

« Un show entièrement filmé à l’iPhone », avait prévenu en début de semaine Simon Porte Jacquemus, de son nom complet.

Quelques images ont déjà néanmoins filtré, laissant voir une collection mixte des plus sophistiquées portée par les mannequins stars des années 1990/2000 Christy Turlington et Eva Herzigova, ou encore Liya Kebede et Doutzen Kroes.

La Croisière

Baptisée « La Croisière », cette nouvelle ligne se compose côté femmes de grandes robes évasées et cintrées à la taille par de larges ceintures en cuir dans un style très années 50, de robes sirènes, de robes du soir dignes des tapis rouges ou de robes longues à rayures, l’une des passions du créateur, qui revendique son héritage provençal.

Le trentenaire revisite également le tailleur pantalon au féminin, avec un pantalon très ample assortie à une veste à épaulettes très cintrée. Le tout porté avec des escarpins à bouts pointus et à petits talons.

Les hommes sont également très élégants, vêtus avec des costumes blancs marqués à taille, des pantalons à pinces très amples ou bien droits et feu de plancher, des ensembles veste et short ou des combinaisons.

Une collection qui se décline en blanc, noir et rouge essentiellement, sans oublier quelques touches de jaune, notamment avec une robe à motifs bananes.

Un retour attendu

Ce défilé marque le retour de Jacquemus au calendrier officiel de la Fashion Week. Le créateur avait l’habitude ces dernières années de défiler quand et où bon lui semblait, que ce soit dans un champ de lavande du Sud de la France, dans le parc du château de Versailles ou encore sous le soleil de Capri.

« C’est bien qu’il soit dans le calendrier de l’homme, ça lui permet de lui donner un peu plus de visibilité sur l’homme, qui se développe et qui est en croissance », se réjouit Alice Feillard, directrice des achats Homme aux Galeries Lafayette.

Chouchou des célébrités, Simon Porte Jacquemus l’est également des anonymes qui s’étaient pressés dimanche après-midi en nombre dans la fan zone délimitée devant le lieu du défilé, bravant la pluie et le froid.

Certains se sont montrés plus débrouillards que d’autres, à l’instar de Rahal Akram, 17 ans, et Melvin Maitrias, 18 ans, étudiants en bac pro photographie rencontrés par l’AFP, qui n’ont pas hésité à emprunter un escabeau au supermarché du coin pour mitrailler les stars plus facilement.

Une fois le show terminé, le créateur s’est fendu d’une apparition à la fenêtre, haranguant la foule qui scandait « Simon, Simon, Simon! ».

Lancée en 2009, la marque Jacquemus a connu un succès inédit, porté par un marketing agressif et une communauté de fidèles. L’entreprise possède désormais une boutique avenue Montaigne à Paris et une dans le quartier de Soho, à New York.

Autre événement très attendu, le retour de Lanvin dimanche soir après deux ans d’absence, avec la première collection du Britannique Peter Copping, nommé directeur artistique de la plus ancienne maison de couture française en juin, en clôture de cette Fashion Week masculine.

Suivra dès lundi la semaine de la Haute Couture, spécificité parisienne, avec les têtes d’affiche Dior, Chanel, Schiaparelli ou encore le retour de Valentino.