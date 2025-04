Pas moins de 23 millions de lapins en chocolat produits en Suisse

Keystone-SDA

Environ 23 millions de lapins en chocolat ont été produits en Suisse pour Pâques, indique Chocosuisse. La hausse des prix du chocolat se répercute aussi sur ces traditionnelles pièces pascales, vendues plus cher.

(Keystone-ATS) De nombreuses entreprises ont dû adapter leurs prix de vente en raison de la hausse des prix de la matière première, indique la fédération des fabricants suisses de chocolat, Chocosuisse à Keystone-ATS. Celle-ci ne souhaite pas chiffrer la différence de prix, une moyenne étant, selon elle, impossible à fixer au vu de la diversité des produits.

La fédération rappelle que les prix du cacao ont plus que quadruplé en l’espace de deux ans. Les fabricants voient donc leurs marges réduites, avec des hausses de prix dans le commerce appliquées en retard.

Cette année, les lapins et oeufs fourrés devraient à nouveau être les vedettes des ventes de Pâques. Les boîtes de pralinés sont aussi appréciées. Côté goût, le chocolat au lait est toujours en première position, même si celui plus foncé séduit de plus en plus. Le chocolat blanc reste minoritaire.