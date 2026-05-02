Passages piétons non éclairés: la fin d’une dérogation à Neuchâtel

Keystone-SDA

Les passages pour les piétons devront à nouveau être éclairés la nuit dans le canton de Neuchâtel. Le Conseil d'Etat a décidé de mettre fin à cette dérogation, dans un ultime délai d'ici à la fin de l'année pour les routes cantonales. La Ville de La Chaux-de-Fonds veut rétablir l’éclairage sur les axes principaux, tout en maintenant l’extinction dans les autres secteurs de la ville.

4 minutes

(Keystone-ATS) «Une exception cantonale au droit fédéral a été justifiée à l’hiver 2022-2023, soit au pic de la période de crise énergétique», a rappelé le Conseil d’Etat dans une réponse écrite à la députée suppléante Jennifer Hirter (PVL). «La dérogation a laissé quatre ans aux communes pour se mettre en conformité avec le droit fédéral», a-t-il ajouté.

«Tenant compte des risques d’accidents, une dérogation aux exigences légales d’éclairage des passages pour piétons n’est plus légalement justifiable dans le contexte actuel», a précisé le gouvernement.

Selon lui, la décision de déroger ou non ne doit pas reposer sur l’accidentologie constatée, mais sur le risque, qui se calcule en fonction de l’occurrence et de la gravité d’un accident. Le nombre de piétons se déplaçant entre minuit et 05h00 est effectivement faible, mais ceux-ci sont invisibles sans éclairage public. La gravité d’un éventuel accident serait très importante.

Les exigences cantonales n’imposent pas d’éclairer en permanence les passages pour piétons. Des éclairages sur détecteur sont notamment admis, permettant ainsi de réduire la pollution lumineuse. Ils sont déjà en service dans les communes de Cortaillod, de La Sagne et de Val-de-Ruz.

De plus, dans les zones 30 et sous certaines conditions (là où les phares peuvent suffire à éclairer un piéton), il est admis de renoncer à l’éclairage nocturne.

15 communes sur 24

Le travail technique de mise en conformité est en cours dans les communes depuis quatre ans. Tenant compte du bon état d’avancement constaté – 15 communes sur 24 communes sont totalement ou en partie en conformité –, un ultime délai a été fixé à la fin de l’année pour ce qui concerne les routes cantonales, dont le canton est propriétaire et donc responsable.

«Quant aux autres routes, les communes sont compétentes pour décider seules et engageront leur responsabilité le cas échéant, ce dont elles ont été dûment informées», a précisé le Conseil d’Etat.

La Ville de La Chaux-de-Fonds a fait savoir que l’extinction de l’éclairage public pendant les périodes de très faible activité nocturne s’est révélée positive aussi bien en termes de consommation d’énergie, de favorisation de la biodiversité que de la qualité du sommeil de la population.

A la suite de la décision du canton de mettre fin à la dérogation, le Conseil communal, en concertation avec les services de la Ville et Viteos, a défini plusieurs mesures d’adaptation. Il a notamment été décidé de rétablir l’éclairage sur les axes principaux, tout en maintenant l’extinction dans les autres secteurs de la ville.

Pas de rallumage généralisé

«Un rallumage généralisé de l’éclairage public n’est ainsi pas envisagé», a ajouté la Ville qui compte plus de 400 passages pour piétons.

Une modernisation complète des installations, notamment par l’introduction de systèmes de détection, représenterait un investissement trop important pour être réalisé à court terme. Comme les installations actuelles sont pilotées de manière centralisée, des solutions techniques sont en cours de déploiement par Viteos afin de permettre un éclairage ciblé de certaines rues.

Ces adaptations nécessitent toutefois des travaux qui s’étendront sur plusieurs mois. Dans ce contexte, la Métropole horlogère a décidé de ne procéder au rallumage que lorsque ces modifications techniques seront possibles, soit au plus tard à fin 2026.

De son côté, Le Locle a introduit depuis vendredi un nouveau dispositif avec un mode hybride. Une partie du territoire est désormais allumée principalement dans les zones du centre-ville et les axes cantonaux. «L’éclairage restera éteint de 00h30 à 05h00 dans les quartiers résidentiels et dans les secteurs où la limitation de vitesse est fixée à 30 km/h», ont indiqué la Ville et Viteos.