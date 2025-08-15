Performance semestrielle en repli pour Mobilezone

Keystone-SDA

Le distributeur d'accessoires et d'abonnements de téléphonie mobile Mobilezone affiche une performance en repli après six mois, reflet de sa réorganisation en Allemagne. Le bénéfice net a fléchi à 17,6 millions de francs, contre 19 millions à fin juin 2024.

(Keystone-ATS) De janvier à fin juin, le chiffre d’affaires net s’est contracté à 430 millions de francs, 46 millions de moins qu’un an auparavant, indique vendredi l’entreprise zougoise. Les effets de change, Mobilezone générant pas moins de 72% de ses revenus en Allemagne, ont pesé à hauteur de 6 millions de francs. Les revenus nets se sont contractés des deux côtés du Rhin, ceux-ci se tassant de 7,3% à 125,1 millions en Suisse et de 9% à 327,7 millions d’euros en Allemagne.

Le tassement des revenus en Allemagne reflète pour l’essentiel la réorientation des affaires outre-Rhin, Mobilezone ayant fait part à fin 2024 de sa volonté de se concentrer sur les contrats à plus fortes marges. Le nombre d’abonnements de télécommunications conclus y a chuté de 9,85 à 499’000.

Côté rentabilité, le résultat d’exploitation avant intérêts et impôts (Ebit) s’est réduit à 23,8 millions de francs, contre 26,4 millions à fin juin 2024, la marge correspondante reculant elle de 5,6 à 5,5%.

La performance du groupe de Risch s’est révélée inférieure aux attentes des analystes en matière de revenus, le résultat opérationnel les dépassant très légèrement. Sondés par l’agence AWP, les experts avaient en moyenne anticipé un chiffre d’affaires de 474 millions de francs, un Ebit de 23,7 millions et une marge correspondante de 5%.

Evoquant la suite de l’exercice, Mobilezone confirme ses attentes, le groupe tablant sur un Ebit annuel de 53 à 60 millions de francs. La marge Ebit en Suisse devrait s’inscrire en légère hausse, soit entre 12,5 et 13% (contre une fourchette de 11 à 12% jusqu’alors) et celle en Allemagne de 2,8 à 3,3% (3 à 3,5% jusqu’alors).