La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Pharmacie cambriolée à Gampel: trois personnes arrêtées

Keystone-SDA

La police valaisanne a arrêté les trois auteurs présumés d'un cambriolage d'une pharmacie de Gampel durant la nuit du 24 au 25 octobre. Ces individus ont été retrouvés en possession du butin, quelques heures après le vol.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Les trois personnes, présumées innocentes, sont deux Marocains de 18 et 24 ans et un Tunisien âgé de 18 ans, indique lundi la police valaisanne dans un communiqué. Les trois suspects ont été placés en détention. Le Ministère public a ouvert une instruction.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision