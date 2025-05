Place de la Riponne: 1er aménagement transitoire en construction

Quelque 200 étudiantes et étudiants de l’EPFL démarrent cette semaine la réalisation d’une grande structure en bois sur la Place de la Ripnne à Lausanne. Elle se déploiera en lieu et place de la fontaine et sera mise à disposition de la population.

(Keystone-ATS) Espace de rencontres, de repos ou de jeux, gradins et scène circulaire, cette structure est le premier des aménagements transitoires à prendre place à la Riponne, annonce la Ville de Lausanne mercredi dans un communiqué. Quelque 200 étudiantes et étudiants de l’EPFL y travailleront pendant une vingtaine de jours.

Après plusieurs mois de travaux du parking condamnant en grande partie l’accès à la place de la Riponne, la réalisation de la structure en bois coïncide avec la réouverture d’une partie importante du site. Le nouvel aménagement permettra de tester concrètement différents usages sur la place et pourra être amené à évoluer.

Toujours dans le domaine des aménagements transitoires, des îlots de verdure et une fresque seront installés d’ici la fin d’année 2025. La population sera elle invitée à participer à la réalisation d’une fresque en septembre 2025, rappelle la ville.

Le projet lauréat pour la transformation définitive de la place de la Riponne a été dévoilé le 1er mars dernier. Intitulé « Au soleil sous la pluie » et porté par l’équipe RIP ON, il prévoit des terrasses végétalisées, un grand couvert, des espaces ludiques, des jeux d’eau et de nombreux arbres.