Pluies et inondations font quatre morts en Espagne

Keystone-SDA

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De fortes pluies suivies d'inondations ont fait au moins quatre morts dans l'est de l'Espagne, ont annoncé les autorités, qui ont appelé la population de la région de Valence à rester chez elle et éviter tout déplacement.

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(Keystone-ATS) Des vidéos diffusées par l’Agence météorologique de Valence montraient des rues transformées en véritables torrents, emportant des véhicules dans plusieurs localités des provinces de Valence et d’Alicante.

«Il est impossible de circuler, vous devez rester chez vous. Il y a des pluies intenses et continues qui provoquent d’importantes inondations», a demandé lundi Juan Carlos Valderrama, responsable des situations d’urgence de la région de Valence.

Une personne est décédée à Sagunto, ont annoncé les autorités locales dans la nuit de dimanche à lundi, tandis que plus au nord, en Catalogne, les pompiers ont recensé le décès d’une femme tombée dans un ruisseau.

Les deux dernières personnes décédées ont été retrouvées dans la ville touristique d’Oliva, sur la côte, très touchée par les fortes pluies de dimanche soir.

L’une des victimes était une femme de 79 ans, retrouvée à son domicile, tandis que la seconde était un homme mort après avoir subi une crise cardiaque dans l’un des campings de la ville.

Les fortes précipitations, qui ont touché en particulier des zones du littoral méditerranéen, se sont abattues avec intensité sur certaines régions de la Communauté valencienne, où l’on a enregistré jusqu’à 700 litres par mètre carré en 24 heures (70 cm).

Les services de secours et des soldats de l’unité de l’armée spécialisée dans les situations d’urgence travaillaient au petit matin à évacuer des personnes dont les maisons avaient été inondées et qui s’étaient réfugiées sur les toits.

Rester chez soi

Les forces de sécurité ont effectué plus de 400 opérations de sauvetage dans la Communauté valencienne, aussi bien par voie aérienne que terrestre, a indiqué Pilar Bernabé, la déléguée du gouvernement dans cette région encore traumatisée par les inondations meurtrières qu’elle a subies il y a presque deux ans.

«Les opérations de sauvetage se poursuivent dans des zones difficiles d’accès. Il est demandé à la population d’éviter tout déplacement», a insisté sur X le premier ministre Pedro Sánchez, qualifiant de «très difficile» la situation dans la région de Valence.

Selon les scientifiques, le changement climatique intensifie les intempéries qui frappent généralement l’est de l’Espagne en automne, la mer absorbant la chaleur pendant l’été, ce qui accroît l’évaporation et entraîne des précipitations de plus en plus fortes.

Selon l’agence météorologique espagnole, le mois de septembre 2026 a été le plus chaud jamais enregistré dans l’Espagne péninsulaire, qui vient également de vivre l’été le plus chaud de son histoire entre juin et août.

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