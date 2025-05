Plus d’un demi-million de fans à Bâle pendant l’Eurovision

Plus d'un demi-million de fans ont profité à Bâle des offres liées au Concours Eurovision de la Chanson la semaine dernière. Dressant le bilan de la manifestation, la SSR et la ville hôte évoquent un "succès total".

(Keystone-ATS) « Nous avons senti que la ville de Bâle était vraiment présente dès le début », a déclaré la directrice générale de la SSR, Susanne Wille, lors de la conférence de presse de bilan lundi. Elle a salué l’organisation d’un grand show, mais aussi d’un événement social.

Plus de 100’000 fans ont assisté aux spectacles à la Halle St-Jacques et au public viewing « Arena plus » et au moins autant au défilé d’ouverture dans le centre-ville de Bâle. Quelque 343’000 visiteurs ont profité du programme d’accompagnement et des projections publiques en ville, selon les organisateurs.

« Ce sont les chiffres dont nous avions rêvé, nos attentes ont été satisfaites », a dit le président du gouvernement de Bâle-Ville Conradin Cramer. Environ 170 millions de personnes ont suivi l’Eurovision à l’écran.