Plus de 1000 cas de violences sexuelles dans le conflit ukrainien

Keystone-SDA

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L'ONU a documenté plus de 1000 cas de violences sexuelles depuis le début de la guerre en Ukraine il y a quatre ans. La Russie est responsable de 89% d'entre eux, selon un rapport publié vendredi à Genève.

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(Keystone-ATS) L’armée, le personnel pénitentiaire et les forces de sécurité sont en cause, affirme la mission des droits humains en Ukraine du Haut-Commissariat aux droits de l’homme. Le reste des violations est attribué aux autorités ukrainiennes.

Des centaines de victimes ou de rescapés de ces violences ont été entendus. Des documents d’audience ou officiels ont été analysés. «Je suis très alarmé par la prévalence des actes horribles», dit le haut commissaire Volker Türk.

La plupart des victimes sont des détenus masculins. Des femmes et des enfants ont été affectés surtout dans les régions annexées par la Russie dans l’Est de l’Ukraine. Les cas vont d’un enfant de 4 ans à une femme de 82 ans. Des viols, des viols collectifs, des mutilations, des chocs électriques ou encore des coups ont été observés.