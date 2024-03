Plus de 2250 personnes pour le Prémices Festival à Lausanne

(Keystone-ATS) Plus de 2250 personnes ont fréquenté le Prémices Festival vendredi et samedi à Lausanne. Le festival des artistes émergents a accueilli cette année une quarantaine d’artistes suisses et internationaux dans quatre clubs de la ville (Les Jumeaux Jazz Club, le Bourg, la Cave du Bleu Lézard et La Datcha).

La programmation de l’édition 2024 s’est articulée autour de deux axes forts: les hybridations punks et la pop-folk mélancolique, ont écrit les organisateurs dans un communiqué. La manifestation musicale n’a toutefois pas délaissé le rap et la pop majoritairement francophones, précisent-ils.

Comme à chaque édition, le Prémices Festival était partagé entre des concerts gratuits en fin de journée ou début de soirée (off) et une partie payante en soirée (in). Les quatre lieux “off” sont le Bruxelles Café, MSBWB, Les Arches et Disc-à-Brac.

Les Lausannois ont ainsi pu écouter les Londoniens de Frozemode, l’Espagnole Uma ou encore l’Anglais Oscar Browne. Côté français, AnNie .Adaa, Miki, Claire days, Maïcee et La Louuve n’ont pas manqué ce rendez-vous. Pour la scène helvétique, le public a pu notamment découvrir Julia Alexa, Solomon Levante, Café Complet et Matilde.

Nouveauté pour cette 7e édition, des partenariats avec deux festivals suisses alémaniques, le One of a Million à Baden (AG) et le Lauter Festival à Zurich. Quatre artistes et groupes locaux profiteront d’échanges visant à les faire connaître par-delà le Röstigraben.