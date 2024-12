Plus de 4000 coureurs déguisés pour la Marmite à Genève

Keystone-SDA

A Genève, quelque 4000 personnes ont couru samedi soir les 3,593 kilomètres de la Marmite. Ce volet non-compétitif de la Course de l'Escalade réunit des participants de tous les âges, dès 4 ans. Avec un mot d'ordre: se déguiser.

1 minute

(Keystone-ATS) La pluie venait de s’arrêter de tomber quand le départ a été donné à la rue de la Croix-Rouge. Pères Noël, essaim d’abeilles, troupeaux de vaches ou de dinosaures, méduses, superhéros, robots ou encore dragons asiatiques se sont alors lancés à l’assaut de la Vieille-Ville.

En famille, entre amis ou collègues, les coureurs sont passés devant le Palais de justice avant de descendre dans les rues marchandes et de poursuivre jusqu’au parc des Bastions. Ils ont parfois marqué des pauses pour danser auprès des fanfares qui ont ponctué le parcours.

Majorité de Genevois

Cette 46e édition de la Course de l’Escalade, qui est la course pédestre plus fréquentée de Suisse, connaît un record de participation: 57’183 personnes se sont inscrites, dont 87% de Genevois. Pour des questions de sécurité et de confort, le nombre de participants a été limité dans certaines catégories.

La manifestation se poursuit dimanche avec les courses des enfants. Dans l’après-midi, les athlètes hommes et femmes se mesureront sur 7,323 kilomètres, ce qui correspond à trois tours du parcours. Le public pourra notamment applaudir le Genevois d’adoption Tadesse Abraham, qui a annoncé sa dernière participation à cette course qu’il a remportée plusieurs fois.