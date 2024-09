Plus de 60 films francophones pour les 20 ans du FFFH à Bienne (BE)

(Keystone-ATS) Le Festival du film français d’Helvétie (FFFH) de Bienne célèbre sa 20e édition avec plus de 60 films francophones projetés du 11 au 15 septembre. Le comédien français Daniel Auteuil ouvrira officiellement les feux avec son nouveau long-métrage “Le fil”.

“C’est un bonheur total pour le festival de pouvoir compter sur la présence d’un des plus grands réalisateurs et acteur français en activité” à la soirée d’ouverture du 12 septembre, a souligné mardi le co-fondateur et directeur du FFFH, Christian Kellenberger, lors de la présentation du programme à la presse.

Au total, ce seront 56 longs- et six courts-métrages français ou francophones qui seront projetés dans quatre salles de la cité bilingue. La grande majorité des films seront sous-titrés en allemand.

Laetitia Dosch viendra présenter “Le procès du chien”, l’un des deux films présélectionnés par la Suisse pour les Oscars, et Claude Barras sera de la partie avec “Sauvages”. Les festivaliers pourront également voir “Dahomey” de la Franco-Sénégalaise Mati Diop.