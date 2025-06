Plus de 700 spectateurs pour le jubilé de l’Ultracourt à Delémont

Keystone-SDA

La 20e édition du Festival Ultracourt, qui s’est tenue vendredi dans la plus grande salle de cinéma de Delémont, a offert une soirée anniversaire "riche en émotions, en créativité et en rencontres". Plus de 700 élèves, enseignants, familles et personnalités se sont retrouvés pour célébrer deux décennies de cinéma scolaire.

(Keystone-ATS) L’événement s’est déroulé avec Martial Courtet, ministre jurassien de la formation et de la culture, et Christine Häsler, conseillère d’Etat bernoise chargée de l’instruction publique. Tous deux ont souligné l’importance de l’éducation aux médias et la force du lien entre les cantons du Jura et de Berne autour de ce projet commun.

Après une rétrospective retraçant les grands moments du festival, la projection des films sélectionnés a captivé le public, en révélant la diversité et la richesse des univers imaginés par les élèves. Le jury, composé aussi bien de professionnels de l’audiovisuel que d’anciens vainqueurs du festival, a distingué cinq oeuvres majeures.

Le grand prix a été attribué à « Le Dragon », réalisation de la classe 2P de l’école primaire de Porrentruy (JU). Le film entraîne le spectateur dans l’aventure d’enfants réfugiés à la bibliothèque lors d’un orage, où un vieux grimoire libère un dragon de glace. Jeux de lumière, bruitages et maîtrise technique ont séduit le jury, qui a salué la « qualité du travail collectif ».

Le prix de la fiction est revenu à « Les Temps modernes 2.0 » de la classe 5PB de l’école primaire de Courroux (JU), qui propose une relecture inventive de l’univers de Chaplin, portée par le jeu expressif des élèves et un sens du gag visuel réjouissant.

Documentaire récompensé

Le prix de l’animation a récompensé « Diveback in time » de l’école Stockmar à Porrentruy, film sensible de Zi Qin sur le passage au collège, la solitude et l’intimité, « magnifié par un montage subtil et une bande-son enveloppante », a précisé le communiqué des organisateurs.

Côté documentaire, « Les arbres » des classes 3-4 de l’école de Tramelan (BE) s’est distingué par son regard curieux et sensoriel sur la forêt, révélant la richesse du monde vivant à travers les yeux des enfants.

Enfin, le prix de la mise en scène a été attribué à « The Monster School 1 » de la classe 7PB1 de Bassecourt (JU), un film où la cour d’école bascule dans le fantastique avec l’irruption de monstres, porté par une réalisation immersive et un sens du suspense maîtrisé.