Plus grand hôtel du canton de Fribourg bientôt inauguré à Marly

L’Hôtel des Innovations (HDI) ouvrira ses portes le 15 octobre sur le site du Marly Innovation Center. L'établissement deviendra alors le plus grand hôtel du canton de Fribourg, avec 167 chambres et appartements. Trois équipes de hockey sur glace participant au Mondial 2026 y logeront.

(Keystone-ATS) Le bâtiment, dévoilé cette semaine à Marly, se présente sous la forme d’une tour de 12 étages de plus de 40 mètres. Avec 50 millions de francs investis, l’HDI devrait relancer l’offre dans le Grand Fribourg et en Sarine, sachant que le NH Hôtel et le Parc Hôtel, à Fribourg, et le My Hotel, à Givisiez, ont fermé au fil du temps.

En mai prochain, lors du championnat du monde de hockey sur glace à Zurich et Fribourg, le nouvel établissement, arborant quatre étoiles et géré par une société indépendante, logera trois équipes en lice à Fribourg. Mais, surtout, il hébergera le Centre suisse de compétences en matière d’exécution des sanctions pénales (CSCSP).

Un tiers des nuitées

Ce dernier, installé pour l’heure à Fribourg et qui forme les collaborateurs travaillant dans les prisons de toute la Suisse pour diminuer le risque de récidive, assurera à l’hôtel près d’un tiers de ses nuitées, grâce aux personnes qui viendront se former sur les bords de la Gérine à partir de janvier 2026.

L’Hôtel des Innovations vise 30’000 nuitées par an. Il mise sur trois types de clientèle: les entreprises devant loger des collaborateurs ou visiteurs, les séminaires et événements ainsi que les tour-opérateurs. Le MIC s’est développé dans une zone industrielle de 370’000 m2 ayant appartenu à Ciba Geigy et Ilford.

Le centre présidé par l’homme d’affaires Damien Piller, actif dans l’immobilier et les médias, abrite aujourd’hui 800 emplois. Par ailleurs, le Marly Innovation Center comprend quelque 600 logements, abritant plus de 1000 habitants. Il forme un écosystème et constitue l’un des plus grands campus technologiques de Suisse.