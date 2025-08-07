La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Plusieurs changements sur le réseau des TPG pour la rentrée

Keystone-SDA

Les Transports publics genevois (TPG) annoncent des changements sur leur réseau à partir du 18 août. Plusieurs modifications, liées à des chantiers, concerneront les lignes de tram à la rentrée.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) La ligne 12 circulera à nouveau entre les arrêts de Lancy-Bachet et Blanche, après les travaux réalisés par les TPG en Ville de Carouge, a indiqué jeudi la régie publique autonome. Un service de bus de remplacement continuera à être assuré entre les arrêts Blanche et Plainpalais, le retour à la normale étant prévu pour le 6 décembre, date de la Course de l’Escalade.

Des mesures anticipatoires liées aux travaux de prolongement du tram entre Nations et Ferney (F) auront un impact sur la ligne 15, dont le terminus sera déplacé à la hauteur de l’arrêt Collège Sismondi. Les lignes de bus qui passent par le quartier des Nations seront aussi affectées à certains endroits.

La rentrée scolaire sera aussi marquée par la mise en service de la ligne 97, un service provisoire destiné à assurer la liaison entre le quartier des Grands Essert et le Bout-du-Monde, avant le prolongement de la ligne 7 en décembre. Cette ligne offrira des correspondances pour rejoindre le centre-ville de Genève, notamment.

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Jessica Davis Plüss

Que pensez-vous de l’idée d’un allongement significatif de la durée de vie humaine?

Le marché de la longévité est en plein essor, notamment grâce aux progrès de la science du vieillissement. Que pensez-vous de l’idée d’un allongement significatif de la durée de vie?

Participez à la discussion
32 J'aime
21 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Melanie Eichenberger

Comment célébrez-vous la fête nationale suisse dans votre pays de résidence?

Racontez-nous de quelle façon vous avez prévu de fêter l’anniversaire de la Suisse dans votre pays. Avez-vous une tradition particulière?

Participez à la discussion
4 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Camille Kündig

Vous êtes suisse et vivez en Nouvelle-Zélande, en Israël, à Singapour ou au Brunei? Posez une question à votre ambassadeur!

Qu’avez-vous toujours voulu demander à votre ambassadeur? Quels sont les sujets qui vous préoccupent dans votre quotidien de Suisse de l’étranger?

Participez à la discussion
2 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision