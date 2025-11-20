La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Politique suisse

Dernière ligne droite avant les votations du 30 novembre

Katy Romy

Chères et chers Suisses de l’étranger,

Dans un peu plus d’une semaine, la Suisse vote. Les deux initiatives soumises au peuple semblent en mauvaise posture: selon le dernier sondage de la SSR, près de deux tiers des Suisses – de l’intérieur comme de l’étranger – comptent rejeter à la fois la taxe sur les successions des grandes fortunes et l’instauration d’un service citoyen.

Avec leur initiative pour l’avenir, les Jeunes socialistes ont réussi à créer le débat autour de la taxation des héritages. Leur texte, qui propose l’introduction d’un impôt de 50% sur les successions dépassant les 50 millions de francs, ne convainc toutefois pas au-delà des rangs de la gauche.

Quant à l’initiative pour un service citoyen, ses soutiens se sont effrités en cours de campagne: 64% des personnes sondées y sont opposées. Elle a toutefois relancé la discussion sur l’obligation de servir, aujourd’hui réservée aux hommes suisses, et sur l’opportunité de l’étendre à toute la population.

Avant le 30 novembre, plongez dans nos articles explicatifs pour mieux comprendre les enjeux. À moins que vous n'ayez déjà voté - si votre enveloppe est arrivée à temps.

Bonne lecture!
 

Ce contenu a été publié sur
1 minute

Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch, je décrypte la politique fédérale pour les Suisses de l'étranger. Après des études à l'Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, mon parcours professionnel m'a d'abord menée dans divers médias régionaux, au sein des rédactions du Journal du Jura, de Canal 3 et de Radio Jura bernois. Depuis 2015, je travaille au sein de la rédaction multilingue de SWI swissinfo.ch, où je continue à exercer mon métier avec passion.

Le dernier sondage de la SSR:

Plus

Nos explications détaillées:

Plus
Plus
Plus

Comparaison internationale et analyse:

Plus
fortune

Plus

Politique suisse

L’imposition des successions n’est pas spécialement légère en Suisse comparée au reste de l’OCDE

Ce contenu a été publié sur En Suisse, l’imposition des successions est en baisse, et globalement modérée. Mais il existe de fortes disparités cantonales, et certains cantons taxent les héritages plus lourdement que nombre de pays développés.

lire plus L’imposition des successions n’est pas spécialement légère en Suisse comparée au reste de l’OCDE
Plus

Notre débat filmé:

Plus
Let's Talk

Plus

Politique suisse

«Les responsables de la crise climatique doivent payer»

Ce contenu a été publié sur Les deux invités de notre débat filmé Let’s Talk ont débattu de l’initiative de la Jeunesse socialiste, soumise au vote populaire le 30 novembre prochain.

lire plus «Les responsables de la crise climatique doivent payer»

Participez au débat:

Plus

Discussion
Modéré par: Balz Rigendinger

Comment jugez-vous la contribution des super-riches à la société?

La revendication «Taxer les riches» est-elle logique à l’ère d’une nouvelle classe de super-riches?

Participez à la discussion
79 J'aime
61 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Que pensez-vous de l’idée d’introduire un service citoyen pour toutes et tous pour remplacer le service militaire?

Connaissez-vous des systèmes similaires dans votre pays d’accueil? Votre expérience nous intéresse!

Participez à la discussion
39 J'aime
33 Commentaires
Voir la discussion

Nos articles sur les super-riches en Suisse:

Plus
Automobile

Plus

Cinquième Suisse

Super-riches en Suisse: une chance ou un fléau?

Ce contenu a été publié sur La Suisse compte parmi les pays les plus riches du monde. Cependant, la richesse est très inégalement répartie: le 1% le plus riche possède 45% de la fortune totale, soit presque la moitié. En même temps, les riches paient une grande partie des impôts.

lire plus Super-riches en Suisse: une chance ou un fléau?
Plus

Notre aide au vote:

Plus
Plus
Démocratie directe

Plus

Démocratie

Courte introduction au système politique suisse

Ce contenu a été publié sur Comme la neutralité et le fédéralisme, la démocratie directe fait partie de l’identité nationale suisse et contribue à l’harmonie entre des différentes langues, religions et cultures du pays. Cette vidéo donne un aperçu de ce système politique unique au monde.

lire plus Courte introduction au système politique suisse

Les plus appréciés

Les plus discutés

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision