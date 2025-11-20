Dernière ligne droite avant les votations du 30 novembre

Chères et chers Suisses de l’étranger,



Dans un peu plus d’une semaine, la Suisse vote. Les deux initiatives soumises au peuple semblent en mauvaise posture: selon le dernier sondage de la SSR, près de deux tiers des Suisses – de l’intérieur comme de l’étranger – comptent rejeter à la fois la taxe sur les successions des grandes fortunes et l’instauration d’un service citoyen.



Avec leur initiative pour l’avenir, les Jeunes socialistes ont réussi à créer le débat autour de la taxation des héritages. Leur texte, qui propose l’introduction d’un impôt de 50% sur les successions dépassant les 50 millions de francs, ne convainc toutefois pas au-delà des rangs de la gauche.



Quant à l’initiative pour un service citoyen, ses soutiens se sont effrités en cours de campagne: 64% des personnes sondées y sont opposées. Elle a toutefois relancé la discussion sur l’obligation de servir, aujourd’hui réservée aux hommes suisses, et sur l’opportunité de l’étendre à toute la population.



Avant le 30 novembre, plongez dans nos articles explicatifs pour mieux comprendre les enjeux. À moins que vous n'ayez déjà voté - si votre enveloppe est arrivée à temps.



Bonne lecture!



1 minute

Katy Romy

Katy Romy

Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch

Le dernier sondage de la SSR:

Plus Politique suisse Le service citoyen et l’imposition des successions se dirigent vers un échec Ce contenu a été publié sur Deux non pourraient sortir des urnes le 30 novembre prochain, révèle le deuxième sondage de la SSR. lire plus Le service citoyen et l’imposition des successions se dirigent vers un échec

Nos explications détaillées:

Plus Politique suisse Taxer les successions des très riches: ce que veut l’initiative des Jeunes socialistes Ce contenu a été publié sur Le 30 novembre, les Suisses votent sur une initiative demandant de taxer les héritages des grandes fortunes afin de sauver le climat. L’essentiel à savoir sur cette proposition. lire plus Taxer les successions des très riches: ce que veut l’initiative des Jeunes socialistes

Plus Politique suisse Un service citoyen pour toutes et tous? Les Suisses trancheront dans les urnes Ce contenu a été publié sur Les Suisses votent le 30 novembre sur une initiative qui veut remplacer le service militaire par un service citoyen, étendu aux femmes. lire plus Un service citoyen pour toutes et tous? Les Suisses trancheront dans les urnes

Plus Politique suisse Faut-il remplacer le service militaire par un service citoyen pour toutes et tous? Ce contenu a été publié sur Le 30 novembre, les Suisses votent sur l’initiative pour un service citoyen. Notre correspondante au Palais fédéral décrypte les enjeux du scrutin. lire plus Faut-il remplacer le service militaire par un service citoyen pour toutes et tous?

Comparaison internationale et analyse:

Plus Politique suisse L’imposition des successions n’est pas spécialement légère en Suisse comparée au reste de l’OCDE Ce contenu a été publié sur En Suisse, l’imposition des successions est en baisse, et globalement modérée. Mais il existe de fortes disparités cantonales, et certains cantons taxent les héritages plus lourdement que nombre de pays développés. lire plus L’imposition des successions n’est pas spécialement légère en Suisse comparée au reste de l’OCDE

Plus Politique suisse Service Citoyen: l’obligation de servir s’appliquerait-elle aussi aux Suisses de l’étranger? Ce contenu a été publié sur L’initiative pour un service citoyen prévoit l’obligation de servir pour l’ensemble des Suisses. Sur le papier, cela pourrait aussi concerner les Suisses de l’étranger, mais en pratique, certainement pas. lire plus Service Citoyen: l’obligation de servir s’appliquerait-elle aussi aux Suisses de l’étranger?

Notre débat filmé:

Plus Politique suisse «Les responsables de la crise climatique doivent payer» Ce contenu a été publié sur Les deux invités de notre débat filmé Let’s Talk ont débattu de l’initiative de la Jeunesse socialiste, soumise au vote populaire le 30 novembre prochain. lire plus «Les responsables de la crise climatique doivent payer»

Participez au débat:

Plus Discussion Modéré par: Balz Rigendinger Comment jugez-vous la contribution des super-riches à la société? La revendication «Taxer les riches» est-elle logique à l’ère d’une nouvelle classe de super-riches? Participez à la discussion 79 J'aime Voir la discussion

Plus Discussion Modéré par: Katy Romy Que pensez-vous de l’idée d’introduire un service citoyen pour toutes et tous pour remplacer le service militaire? Connaissez-vous des systèmes similaires dans votre pays d’accueil? Votre expérience nous intéresse! Participez à la discussion 39 J'aime Voir la discussion

Nos articles sur les super-riches en Suisse:

Plus Cinquième Suisse Super-riches en Suisse: une chance ou un fléau? Ce contenu a été publié sur La Suisse compte parmi les pays les plus riches du monde. Cependant, la richesse est très inégalement répartie: le 1% le plus riche possède 45% de la fortune totale, soit presque la moitié. En même temps, les riches paient une grande partie des impôts. lire plus Super-riches en Suisse: une chance ou un fléau?

Plus La Suisse se démène pour attirer les millionnaires Ce contenu a été publié sur Des centaines d’étrangers fortunés espèrent échapper à une fiscalité et à un régime défavorables en s’installant en Suisse. lire plus La Suisse se démène pour attirer les millionnaires

Notre aide au vote:

Plus Expatriation Voter depuis l’étranger: Mode d’emploi pour s’inscrire au registre Ce contenu a été publié sur La Suisse donne la possibilité à ses citoyen-nes de voter depuis l’étranger, sous réserve de s’inscrire à un registre électoral. Mode d’emploi. lire plus Voter depuis l’étranger: Mode d’emploi pour s’inscrire au registre

Plus Démocratie Courte introduction au système politique suisse Ce contenu a été publié sur Comme la neutralité et le fédéralisme, la démocratie directe fait partie de l’identité nationale suisse et contribue à l’harmonie entre des différentes langues, religions et cultures du pays. Cette vidéo donne un aperçu de ce système politique unique au monde. lire plus Courte introduction au système politique suisse

