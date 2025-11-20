Dernière ligne droite avant les votations du 30 novembre
Chères et chers Suisses de l’étranger,
Dans un peu plus d’une semaine, la Suisse vote. Les deux initiatives soumises au peuple semblent en mauvaise posture: selon le dernier sondage de la SSR, près de deux tiers des Suisses – de l’intérieur comme de l’étranger – comptent rejeter à la fois la taxe sur les successions des grandes fortunes et l’instauration d’un service citoyen.
Avec leur initiative pour l’avenir, les Jeunes socialistes ont réussi à créer le débat autour de la taxation des héritages. Leur texte, qui propose l’introduction d’un impôt de 50% sur les successions dépassant les 50 millions de francs, ne convainc toutefois pas au-delà des rangs de la gauche.
Quant à l’initiative pour un service citoyen, ses soutiens se sont effrités en cours de campagne: 64% des personnes sondées y sont opposées. Elle a toutefois relancé la discussion sur l’obligation de servir, aujourd’hui réservée aux hommes suisses, et sur l’opportunité de l’étendre à toute la population.
Avant le 30 novembre, plongez dans nos articles explicatifs pour mieux comprendre les enjeux. À moins que vous n'ayez déjà voté - si votre enveloppe est arrivée à temps.
Bonne lecture!
Le dernier sondage de la SSR:
Plus
Le service citoyen et l’imposition des successions se dirigent vers un échec
Nos explications détaillées:
Plus
Taxer les successions des très riches: ce que veut l’initiative des Jeunes socialistes
Plus
Un service citoyen pour toutes et tous? Les Suisses trancheront dans les urnes
Plus
Faut-il remplacer le service militaire par un service citoyen pour toutes et tous?
Comparaison internationale et analyse:
Plus
L’imposition des successions n’est pas spécialement légère en Suisse comparée au reste de l’OCDE
Plus
Service Citoyen: l’obligation de servir s’appliquerait-elle aussi aux Suisses de l’étranger?
Notre débat filmé:
Plus
«Les responsables de la crise climatique doivent payer»
Participez au débat:
Plus
Plus
Nos articles sur les super-riches en Suisse:
Plus
Super-riches en Suisse: une chance ou un fléau?
Plus
La Suisse se démène pour attirer les millionnaires
Notre aide au vote:
Plus
Voter depuis l’étranger: Mode d’emploi pour s’inscrire au registre
Plus
Courte introduction au système politique suisse
