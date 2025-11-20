Endspurt vor den Abstimmungen vom 30. November
Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland
In etwas mehr als einer Woche wird in der Schweiz abgestimmt. Laut der jüngsten SRG-Umfrage erwarten fast zwei Drittel der Schweizer:innen im In- und Ausland, dass sie sowohl die Erbschaftssteuer für grosse Vermögen als auch den Bürgerdienst ablehnen werden.
Mit ihrer Initiative ist es den Jungsozialisten gelungen, eine Debatte über die Erbschaftssteuer zu entfachen. Ihr Anliegen, das die Einführung einer Erbschaftssteuer von 50% auf Erbschaften über 50 Millionen Franken vorschlägt, überzeugt jedoch nicht über die Reihen der Linken hinaus.
Die Initiative für einen Bürgerdienst (Service citoyen) verlor im Laufe der Kampagne an Unterstützung: 64% der Befragten lehnten sie ab. Die Initiative hat jedoch die Diskussion über die Wehrpflicht, die heute nur für Schweizer Männer gilt, und die Frage, ob sie auf die gesamte Bevölkerung ausgeweitet werden sollte, neu entfacht.
Tauchen Sie vor dem 30. November in unsere Einordnungen ein, um besser zu verstehen, was auf dem Spiel steht. Es sei denn, Sie haben bereits abgestimmt (falls Ihr Umschlag rechtzeitig angekommen ist…).
Viel Spass beim Lesen!
Die letzte SRG-Umfrage:
Bürgerdienst und Erbschaftssteuer vor klarem Nein
Unsere Übersichtsartikel:
Erbschaftssteuer für Superreiche: Die Juso-Initiative kurz erklärt
Ein Milizdienst für alle? Die Schweiz entscheidet an der Urne
Sollte der Militärdienst durch einen Milizdienst für alle ersetzt werden?
Internationale Einordnung und Analyse:
Erbschaftssteuer: Wo steht die Schweiz im internationalen Vergleich?
Service Citoyen: Dienstpflicht auch für Bürger:innen im Ausland?
Machen Sie mit bei unserer Debatte:
Unsere Artikel zu den Super-Reichen in der Schweiz:
Sind Superreiche Fluch oder Segen für die Schweiz?
Die Schweiz buhlt um mobile Millionär:innen – aber sie ist längst nicht die einzige
Unsere Abstimmungshilfe:
Abstimmen aus dem Ausland: So funktioniert der Eintrag ins Stimm- und Wahlregister
So funktioniert das politische System der Schweiz
