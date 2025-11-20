Endspurt vor den Abstimmungen vom 30. November

In etwas mehr als einer Woche wird in der Schweiz abgestimmt. Laut der jüngsten SRG-Umfrage erwarten fast zwei Drittel der Schweizer:innen im In- und Ausland, dass sie sowohl die Erbschaftssteuer für grosse Vermögen als auch den Bürgerdienst ablehnen werden.



Mit ihrer Initiative ist es den Jungsozialisten gelungen, eine Debatte über die Erbschaftssteuer zu entfachen. Ihr Anliegen, das die Einführung einer Erbschaftssteuer von 50% auf Erbschaften über 50 Millionen Franken vorschlägt, überzeugt jedoch nicht über die Reihen der Linken hinaus.



Die Initiative für einen Bürgerdienst (Service citoyen) verlor im Laufe der Kampagne an Unterstützung: 64% der Befragten lehnten sie ab. Die Initiative hat jedoch die Diskussion über die Wehrpflicht, die heute nur für Schweizer Männer gilt, und die Frage, ob sie auf die gesamte Bevölkerung ausgeweitet werden sollte, neu entfacht.



Tauchen Sie vor dem 30. November in unsere Einordnungen ein, um besser zu verstehen, was auf dem Spiel steht. Es sei denn, Sie haben bereits abgestimmt (falls Ihr Umschlag rechtzeitig angekommen ist…).



Viel Spass beim Lesen!



Katy Romy

Katy Romy

Als Bundeshauskorrespondentin für SWI swissinfo.ch entschlüssele ich die Bundespolitik für die Auslandschweizer:innen. Nach meinem Studium an der Académie du journalisme et des médias der Universität Neuenburg führte mich mein beruflicher Weg zunächst zu verschiedenen Regionalmedien, darunter die Redaktionen des Journal du Jura, von Canal 3 und Radio Jura bernois. Seit 2015 arbeite ich in der mehrsprachigen Redaktion von SWI swissinfo.ch, wo ich meine Arbeit nach wie vor mit Leidenschaft ausübe.

